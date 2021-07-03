鴻海、緯創 入選印度10億美元「生產激勵計畫」

鴻海獲選參加印度的10億美元資訊產業獎勵計畫。（路透）

印度 政府1日宣布，台灣鴻海 集團、緯創、戴爾（Dell）及偉創力（Flextronics）等14家企業將能取得總規模10億美元的資訊硬體「生產激勵計畫」（PLI）的補助。這些企業未來四年預料將幫助生產價值1.61兆盧比（約215.9億美元）的資訊科技（IT）硬體，並直接創造3.6萬個就業機會。

鴻海與緯創昨日表示不評論此事。供應鏈人士表示，鴻海與緯創正配合印度當地政府的防疫政策，維持之前的營運狀態，如果當地疫情獲得控制，工廠解封，持續強化當地營運。

印度在今年3月3日公布PLI計畫，以2019年-2020年的產量銷售為基礎，針對入選企業未來四年（2022-2025年度）在目標產業、且在印度製造產品的銷售淨增加額，提供1%到4%的獎勵，以提振印度的筆記型電腦、平板電腦和個人電腦等產品出口。

入選IT硬體企業類別的四家公司，包括戴爾、緯創的ICT、偉創力、及鴻海集團旗下Rising Stars高科技公司。另有十家印度本地公司也同時入選，包括智慧手機製造商Lava與代工小米電視的Dixon等。

印度政府推動PLI計畫，希望促成美國科技巨擘蘋果，把一些iPad平板電腦組裝業務轉移到印度。印度總理莫迪推動電子產業的政策，已促使蘋果供應商鴻海和緯創在印度擴廠。和碩也已在印度設立據點。

莫迪推出獎勵策略、加上印度本身的市場規模，幫助印度成為僅次於中國大陸、全球第二大的手機製造國。印度希望將手機經驗複製到其他電子產品領域，以提高在地供應，減少從國外進口。

印度當地台商之前表示，鴻海集團在印度廠區屬於持續性處理的產業（Continuous Process Industries），不在當地政府公告的限制清單中，廠區維持營運。因應疫情發展，鴻海同步做好產能調整，必要時透過其他區域產能因應。

目前大陸仍支援鴻海全球75%的產能，鴻海印度廠是生產較舊款的iPhone 11與iPhone 12，預定今年秋季推出的iPhone 13新機種，已經在大陸廠區開發中，進度完全不受影響。

至於緯創，法人表示，印度受到新冠肺炎疫情影響，iPhone SE2銷量低於預期，緯創印度廠營運擴張速度可能放緩，不過，隨著進入第3季出貨旺季，加上伺服器與螢幕事業貢獻度提高，以及立訊股價在第2季反彈，緯創可望認列轉投資收益13億元，使得緯創下半年旺季可期。