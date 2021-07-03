馬雲、蔡崇信調現金 質押阿里股票 持股合計價值350億美元

阿里巴巴創辦人馬雲（右）和副主席蔡崇信（左），將股票質押給高盛等銀行以獲取貸款。（本報資料照片）

文件顯示，阿里巴巴集團的最大個人股東馬雲 和蔡崇信，已從兩人合計價值350億美元的持股中，拿出部份股票 質押給銀行，換取高額貸款 。

英國金融時報（FT）報導，馬雲和蔡崇信兩人截至去年12月共持有5.8%的阿里巴巴股票，其中逾半數持股是透過中國境外公司持有，而這些質押行動多由境外公司進行。

報導說，金融時報取得的文件，並未揭露兩人質押股票以換取貸款的金額，但是兩人在阿里巴巴2014年赴美上市後，曾一再質押股票借款。

根據報導，這兩位億萬富豪是把持股質押給瑞銀集團（UBS）、瑞士信貸及高盛公司等銀行業者，兩人已經透過質押股票貸款的方式，讓持股轉化為龐大的個人財富。

阿里巴巴向金融時報表示，馬雲和他的相關企業，目前都沒有任何以該公司股票為擔保品的未償還貸款，而阿里巴巴副主席蔡崇信以股票擔保的未償還貸款，很容易管理，因為貸款成數經過審慎安排，提供龐大的緩衝空間，得以避免觸發保證金追繳令。

阿里巴巴表示，這些股票質押貸款行為，為一般財務規劃的一環，以在不出售阿里巴巴股票的同時，取得流動性並多元投資。

報導指出，馬雲和蔡崇信的阿里巴巴持股，主要透過五家境外公司持有：JC物業公司、JSP投資公司、Parufam、PMH控股公司及APN公司。APN已做出迄今已知的最大一筆質押股票交易，共質押了4億股的阿里巴巴股票，但並非取得貸款，而是作為馬雲在分拆支付寶業務時 ，提供給日本軟銀與雅虎的擔保品。

金融時報引述交易紀錄指出，馬雲把阿里巴巴的美國存託股票（ADS）質押給摩根士丹利與瑞士信貸，以取得貸款，高盛也取得ADS的質押，瑞士銀行則取得「證券」和其他資產的質押。

銀行業人士表示，中國大陸企業主管常以股票質押為籌得現金的手段，以免失去對公司的掌控權、或是向市場傳遞負面訊號，「這對銀行業來說是門好生意，養活了很多人，這些創辦人帳上很有錢，卻沒多少現金」。