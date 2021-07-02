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疫情疲弱走勢 勞動基金撥400億挺台股

記者江睿智／綜合報導

台股5月受本土疫情襲擊而出現疲弱走勢，勞動基金趁機進場撿便宜。台灣勞動基金運用局副局長劉麗茹1日表示，勞動基金趁5月台股下跌時已撥款400億元進場承接。今年下半年，勞動基金運用局規劃辦理一次絕對報酬型國內委託，金額至少400億元。

去年勞動基金運用局公告勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元委外招標案，由七家投信業者得標，每家50億元代操額度。因遭逢勞金局前國內投資組長游迺文涉貪案，勞金局遲遲未公告得標結果。在金管會懲處涉嫌的三家投信後，勞金局將取消涉嫌投信在該案得標資格，預訂下周將正式公告得標結果，由安聯、保德信、野村、國泰、富邦等五家投信得標、共250億元委外代操，採相對報酬型。

勞金局發布勞動基金最新績效，5月受到本土疫情衝擊，台股走弱影響，5月單月賠191.2億元，勞動基金整體收益回吐，截至今年5月底，勞動基金收益數為2,548.5億元，收益率5.62%。

劉麗茹表示，勞動基金趁5月台股下跌時撥款400億元，進場承接。這筆委外代操的400億元是勞退新制、採「絕對報酬型」，撥給五家投信代操，約在台股跌到15,000多點時進場，而今台股已有回升。

她表示，目前勞動基金已決標未撥款尚有120億元，但屬「相對報酬型」，因相對報酬型是盯住台股指數，進場時機需要更謹慎。下周公告250億元委外代操亦是採「相對報酬型」。換言之，勞動基金布局台股額度尚有370億元，但是屬相對報酬型；而絕對報酬型的委外額度已經用罄。

勞動基金在規模逐年成長情況下，為使勞動基金操作更靈活，劉麗茹表示，仍將持續推動多元投資，今年下半年在國內股市布局，預計至少辦理一次絕對報酬型國內委託，規模約400億元左右。

據了解，下半年絕對型報酬委託金額有可能再提高，例如因涉嫌游迺文弊案而遭取消資格的100億額度，亦可能合併到今年下半年委外招標。

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