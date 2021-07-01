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中國新能源車銷量 今年衝240萬輛 前5月銷量躍增逾2倍

記者蔡敏姿／綜合報導

中國新能源車後市勁強，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）預期，新能源車已步入市場化階段，加上「雙碳」目標提出，今年銷量有望突破200萬輛，達240萬輛。

證券時報報導，中汽協之前公布5月汽車工業經濟概況。

其中，新能源汽車的銷量為21.7萬輛，年增159.7%，前五月累計銷量達95萬輛，年增224.2%。

今年新能源車單月銷量峰值逼近最高紀錄的23.5萬輛，與去年同期相比，新能源汽車的銷量快速增長，而新能源乘用車增240.5%。

「今年新能源汽車銷量超過200萬輛是不成問題的。」中汽協副秘書長師建華稱，消費者對於新能源汽車產品的接受程度越來越高，加上新能源汽車技術的進步、續航里程的提升，新能源車市進入市場化階段。這也是驅動新能源汽車銷量上漲的重要因素。

師建華分析，新能源汽車銷量上漲有多重原因：一是碳中和目標給新能源汽車的發展提供指引，業界各項規畫也對到2025年新能源汽車的銷量占比提出目標；二是政府對於新能源汽車發展推出支持政策，使得整個行業的發展環境較好；三是新能源汽車技術的提升，促使消費者越來越接受新能源汽車。

騰訊網報導，他還特別指出，如果不能確保產品的穩定性和可靠性，是會影響到新能源汽車的銷量和相關企業的品牌建設的。

今年以來，晶片短缺的問題未解，多家整車企業努力保持供應，以獲得足量的汽車晶片，但仍有不少車企的生產進度受到晶片短缺的影響，而停產和減產。對此，師建華說，如果汽車晶片的短缺成為常態，那麼是會影響到新能源汽車產業發展的。汽車晶片的供需失衡應給整個行業敲響警鐘，引起反思。

「過去業界對於汽車晶片的重視程度不夠，以為只靠花錢採購就能搞定。但事實上，小小的晶片已經阻礙今年汽車產能的攀升。」師建華指出，由於汽車經片本身的研發投入很大，周期較長，所以短期內還無法形成有效的大陸生產替代，即使是已經形成替代的，市占率也相對較小。

汽車 晶片 中國

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