中國大宗商品漲 經濟增長攔路虎

大陸製造業PMI連續三隔月回落，專家預警，作為經濟監測的先行指標，PMI連續下滑在一定程度上意味經濟增長的拐點（分水嶺）正在到來，下半年穩增長的需要將上升。

製造業PMI連續三個月下滑，盤古智庫高級研究員王靜文指出，「大宗商品價格上漲，原料短缺導致的下游企業成本壓力不斷加大，這是製造業企業面前最大的攔路虎。」

她分析，大宗商品價格飛漲已經對下游行業造成負面影響。

稍早大陸國家統計局周日公布的規模以上企業工業利潤 顯示，專用設備製造業、通用設備製造業等行業利潤率5月已經出現下滑。受利潤下滑影響，6月製造業生產用原材料進口量較上月有所減少。

粵開證券 研究院副院長、首席宏觀研究員羅志恆表示，盡管目前大陸官方採取系列保供穩價的措施，但中下游企業的成本壓力能否緩解仍有待觀察。

專家指出，PMI作為經濟監測的先行指標，意味著大陸經濟增長的拐點正在到來，下半年穩增長的需要將上升。

中金公司展望報告指出，下半年GDP增速將呈現走弱狀態。主要的下行風險在於，受到就業 和債務等因素制約，消費的反彈速度相對有限，盡管兩年平均增速將逐漸走高，但年底前難以回到疫情之前水平。

中信證券也表示，當前支撐經濟高景氣度的出口和地產可能在下半年迎來拐點，而消費的恢復又難以一蹴而就，經濟基本面將再次面臨下行壓力。