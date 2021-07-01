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中國製造業PMI 連三月下滑 官方：經濟繼續擴張

記者李仲維／綜合報導
中國製造業下半年穩增長壓力上升。作為經濟監測的先行指標，連續下滑意味經濟增長的拐點正在到來，下半年穩增長的需要將上升。（中新社）
中國製造業下半年穩增長壓力上升。作為經濟監測的先行指標，連續下滑意味經濟增長的拐點正在到來，下半年穩增長的需要將上升。（中新社）

中國製造業延續擴張態勢，但擴張力度減弱。國家統計局30日發布的製造業採購經理指數（PMI）微降0.1個百分點至50.9，繼續位於景氣區間，但已連續三個月下滑。官方解讀認為，中國經濟運行繼續保持擴張態勢。

數據顯示，6月官方製造業PMI為50.9，低於5月0.1個百分點；非製造業PMI為53.5，較5月下滑1.7個百分點。製造業和非製造業PMI雙雙下降，拖累綜合PMI下滑1.3個百分點至52.9，比5月下滑1.3個百分點，意味大陸企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

分項指數顯示，6月最突出的變化是大宗商品保供穩價的措施效果開始顯現，原材料價格漲勢減緩，有利於穩定市場需求。

從企業規模來看，大、中型企業PMI分別為51.7和50.8，比5月下滑0.1和0.3個百分點；小型企業PMI為49.1，比5月回升0.3個點，但仍低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，6月製造業PMI、非製造業PMI、綜合PMI均持續位於臨界點以上，中國經濟運行繼續保持擴張態勢。他特別指出，汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

此外，進出口指數有所下降。新出口訂單指數為48.1，低於5月0.2個百分點，表明製造業國外訂貨量回落；進口指數落至臨界點以下，為49.7，低於5月1.2個百分點，反映製造業生產用原材料進口量較5月有所減少。

國務院發展研究中心研究員張立群分析，6月PMI指數繼續小幅下降，但仍保持在榮枯線之上，表明經濟繼續保持平穩恢復態勢，但回升勢頭有所減弱。新訂單指數小幅提高而出口訂單指數小幅下降，反映內需與外需有此漲彼消的轉換苗頭，總需求回暖仍較為緩慢。

紅塔證券研究所宏觀分析師孫永樂分析，市場現在一般的觀點就是下半年（中國經濟）回落，不確定的是回落的速度如何，是倒V型還是倒U型。

粵開證券首席宏觀研究員羅志恒認為，儘管目前官方採取一系列保供穩價的措施，但中下游企業的成本壓力能否緩解仍有待觀察。此外，上半年出口仍保持相對較好的狀態，但隨著已開發國家疫苗接種率提升，供需缺口可能會加速彌合，這或對大陸的出口產生影響，進而影響製造業。

指數 中國 證券

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