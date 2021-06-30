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華為買下泛鴻海連雲港廠攻鏡頭量能 挑戰大立光

記者劉芳妙、吳凱中／綜合報導
康達智為蘋果iPhone鏡頭供應鏈之一。（取材自康達智官網）
康達智為蘋果iPhone鏡頭供應鏈之一。（取材自康達智官網）

鴻海集團轉投資夏普29日宣布，出售旗下鏡頭廠日商康達智（Kantatsu）連雲港廠股權予遼寧中藍電子科技（ZET）。中藍電子科技為華為集團孫公司，是中國鏡頭關鍵零組件音圈馬達（VCM）指標廠，此次收購案將讓華為集團進一步整合鏡頭與VCM能量，擴大光學鏡頭勢力，進逼大立光、玉晶光等台廠，劍指蘋果與非蘋大單。

大立光雖然以蘋果概念股聞名，但供應華為、OPPO、vivo等大陸指標品牌比重也不小，非蘋營收占比更超越蘋果。華為擴大光學鏡頭勢力，市場聚焦未來華為將成為大立光在光學鏡頭市場的競爭對手，搶單大戰一觸即發。

除了非蘋訂單大戰之外，康達智為蘋果iPhone鏡頭供應鏈之一，此次交易案後，也讓日後蘋果光學鏡頭訂單爭奪戰煙硝味更濃。

今年以來，市場傳出在蘋果授意下，康達智擬以180億日圓（約1.8億美元）出售中國連雲港廠，原本外界點名買家以中國光學鏡頭雙雄舜宇及瑞聲科技呼聲最大，沒想到竟殺出程咬金，由華為勢力拿下。夏普對外並未公布雙方交易金額，據了解，最後由華為勢力出線的原因，是因為開價最高，也凸顯華為對此案「勢在必得」的態度。

中藍電子為近年中國新崛起的音圈馬達大廠，據了解，此次收購案不僅獲東北官方支持，中藍電子希望藉由收購康達智連雲港公司，藉此打進iPhone供應鏈，進一步擴大業務規模。

業界人士透露，康達智近年業績陷入低迷，加上又丟失蘋果單，對鴻海集團及夏普來說，賣給中藍電子不僅取得較高的售價，且中藍電子與鴻海業務並無衝突。夏普是康達智的大股東，目前持股53.25%股權，若加計鴻騰的持股，整體掌握股權達75%。據了解，夏普會長戴正吳主導此出售案。

夏普表示，康達智主要從事智慧手機用鏡頭製造、銷售業務，不過，在日益競爭環境下、業績低迷，加上為因應日前爆發作假帳事件、導致修正業績預估，因此正進行根本性的結構改革措施。作為改革的一環，康達智決定出售投資負擔大的連雲港工廠，藉此改善財務體質。

華為 蘋果 夏普

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