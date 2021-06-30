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華為遭美制裁求突圍 打造國產化大步走

記者林宸誼、劉芳妙／綜合報導

華為孫公司遼寧中藍電子出手，買下日商康達智生產iPhone鏡頭最關鍵的大陸連雲港工廠，震驚業界，中藍電子這著棋，業界解讀是華為遭逢美國制裁，積極打造「國產化」的重要一步。

中藍電子註冊資本額雖然僅人民幣1億元出頭，而且是2011年才成立的新公司，但已在鏡頭關鍵材料音圈馬達（VCM）搶下一片天，躍居國產VCM龍頭，幾乎你想得到的中國手機品牌，都和中藍電子有業務往來。

中藍電子也早已悄悄在台灣設立據點，根據經濟部商業司資料，中藍電子台灣辦公室在2016年3月登記立案，設址在新竹縣竹北市，登記營業項目為從事開放項目正面表列之簽約、報價、議價、投標、採購、市場調查、研究活動。

顯然，在大立光、玉晶光等台灣光學廠在全球業界闖蕩出一片名聲之際，中藍電子早已來台「實地勘查」，步步進逼台廠。

華為創辦人任正非日前在集團內部員工座談會被問到，受到美國制裁，華為是否向國產化的方向走？他當時回應，華為堅持全球化，「中國是不是全球的一部分？是，所以也就包含了國產化」。業界解讀，此次中藍電子收購康達智廠區案，正是朝著華為「國產化計畫」的方向走，目標建立更完備的零組件自製能力。

中藍電子去年獲得華為旗下100%持股子公司哈勃科技入股，並持有中藍電子7.83%股份，等於華為藉此次收購，進一步達到整合光學元件能力，而挾華為集團力拱，加上整合VCM與鏡頭之後，華為的光學鏡頭技術層次更不容小覷。

中國經濟周刊報導，天眼查App顯示，中藍電子成立於2011年10月，法定代表人為王迪，經營範圍包括電子產品研發、生產與銷售及相關技術諮詢服務；精密模具設計製造。

中藍電子表示，由於正打算擴張鏡頭業務，才決定從康達智的手中買下連雲港工廠。

中藍電子是盤錦市的一家高新技術民營企業，主要生產行動設備超小型自動變焦馬達和手機鏡頭等，客戶包括聯想、華為、小米、OPPO等知名手機廠商，並還自主研發了大陸首條VCM馬達自動化生產線。

華為 台灣 中國

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