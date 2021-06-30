中國16地平均工資 深圳13.7萬稱冠 江蘇10.3萬居次

據最新統計，中國 目前已有16個省市公布2020年平均工資，江蘇首次突破10萬元（人民幣，下同，約1.55萬美元）大關，IT業年平均工資至今連續五年穩居榜首。

中國薪水年年漲，不過漲幅已經減速。中新經緯報導，中國2020年全國城鎮非私營單位就業 人員年平均工資為9萬7,379元，比2019年增加6,878元，增長7.6%，但增速比2019年下滑2.2個百分點。

私營單位就業人員年平均工資為5萬7,727元，比2019年增加4,123元，增長7.7%，增速也比2019年下滑0.4個百分點。

在目前已公布數據的16個省市中，城鎮非私營單位平均工資最高的是深圳，達13萬7,310元；其次是江蘇的10萬3,621元。據公開報導，這也是江蘇非私營單位平均工資首次超過10萬元。截至目前，上海、北京 、廣州等一線城市尚未發布數據。

值得注意的是，在城鎮非私營單位中，IT業年平均工資於2016年首次超過金融業，至今連續五年穩居榜首，並在2020年突破17萬元。

IT業年平均工資超過17萬元居首，麥可思研究院分析，隨著互聯網的迅速發展及製造業數位化、智慧化升級的深入，就業市場對互聯網及資訊技術相關專業人才需求旺盛。需求大加上專業門檻高，使相關職缺願意為相關專業畢業生提供較高的薪酬和較好的福利待遇。

國家統計局人口和就業統計司副司長孟燦文表示，城鎮單位就業人員平均工資變化受到多重因素影響，包括經濟效益、宏觀政策、人員結構變動等。去年疫情暴發後，各地區、各部門推出一系列減稅降費、援企穩崗的措施，在推動經濟穩定恢復的同時，有效降低企業的經營成本，促進企業效益提高，為工資增長創造條件。

孟燦文稱，城鎮單位就業人員平均工資，是針對法人單位統計的，不包括個體工商戶和自由職業者，反映的是稅前工資，包括單位從個人工資中代扣代繳的個人所得稅、社會保險基金和住房公積金等個人繳納部分。因此，公布的平均工資比個人實際拿到的工資要高。