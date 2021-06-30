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龍芯提交IPO籌資 發展中製晶片

記者林宸誼／綜合報導

中國科學院旗下的半導體晶片廠龍芯中科，在上海提交了首次公開募股（IPO）申請，準備籌集資金為國產晶片解決「卡脖子」跨出第一步。

備受關注的是，龍芯是《中國製造2025》工業總體規畫中，開發和生產自主國產晶片和積體電路的重點龍頭廠。這次上市招股預計發行4100萬股股票，相當占資本10%的股份，在上海科創板籌集35億元（人民幣，約5.4億美元）。

中證網報導，中國一年要進口價值2600億美元的半導體，比1620億美元的原油進口還要多。據官方統計，美國公司在中國市場半導體行業占主導地位，而中國供應商只能滿足中國市場每年5%的需求。

中國科學院因此在2001年成立晶片研究團隊，以中科院、863、973、核高基等項目大力支持，是中國最早投入高性能通用處理器系統研發，歷經十年扎根，2010年中國科學院和北京市政府共同出資，正式成立龍芯中科，開始市場化運作，將龍芯處理器的研發成果產業化。

特別的是，龍芯自主研發技術，為中央處理器（CPU）創建專利自主的架構集，命名LoongArch，或Loongson架搆。2020年龍芯更進一步開發基於Linux的操作系統，目標是要讓中國網路通訊擺脫對Windows系統的依賴。

龍芯中科董事長胡偉武去年底在中國工程科技論壇透露，龍芯經過20年積累，「CPU通用處理性能達到 AMD水平，龍芯OS架構成熟度接近Windows XP的水平。」

2019年7月，一份「龍芯錄取通知書」登上網路熱搜，原來這是中國科學院大學，在給大學新生的錄取通知書中，嵌入了一枚「龍芯3號」晶片，就是龍芯中科所自主研發。

相比英特爾、AMD這幾家國際CPU龍頭企業，許多人對「龍芯」這個名字可能感到陌生，其實龍芯中科CPU市場主要在政府辦公用的PC，而北斗衛星上的核心晶片用的就是龍芯中科CPU。

CPU相當於電腦的大腦，因為研發門檻高、生態構建難，被視作是晶片界的「聖母峰」，20年前龍芯中科是中國最早研發CPU的公司之一，也是目前中國六大CPU廠商中首家搶灘科創板的公司，其他五家分別為天津飛騰、華為鯤鵬、海光信息、上海申威和上海兆芯。

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