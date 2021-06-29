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中芯為留住梁孟松 送373萬美元股票

記者蔡敏姿／綜合報導
中芯國際聯席CEO梁孟松。 (本報資料照片)
中芯國際聯席CEO梁孟松。 (本報資料照片)

中芯國際股東大會日前批准，中芯國際聯合首席執行長梁孟松獲得40萬股限制性股票，市值約人民幣2400萬元（約373.3萬美元）。這意味著，半年前喊出要辭職的他將持續任職於中芯國際。

中證報報導，中芯國際股東大會日前批准「2021年科創板限制性股票激勵計畫（草案）」的議案，此次名單中，包括剛履職半年的副董事長蔣尚義。具體來看，中芯國際董事長周子學、副董事長兼執行董事蔣尚義與聯合首席執行官兼執行董事趙海軍、梁孟松這四人均拿到40萬股限制性股票。

據了解，梁孟松去年底在辭職信中透露中芯先進製程飛快，已開發完成7奈米技術，2021年4月進入風險量產；至於更先進的5奈米和3奈米製程，只待極紫外光（EUV）機台到位，就可以進入全面開發階段。

中芯國際表示，近年來積體電路企業數量高速增長，行業優秀技術人才的供給存在一定缺口，人才爭奪日益激烈。本激勵計畫授予價格有利於公司在不同時間周期和經營環境下把握人才激勵的靈活性和有效性，使公司在行業優秀人才競爭中掌握主動權。同時，本行業人才的績效表現是長期性的，需要有中長期的激勵政策配合。

上述股權激勵計畫進展順利，給市場吃下一顆定心丸。半年前，中芯國際一度陷入高層人事紛爭。對於蔣尚義的回歸，梁孟松「感到十分錯愕與不解」、「自覺不再被尊重與不被信任」，計畫提出辭呈。不過，隨著股東大會批准授出40萬股限制性股票給梁孟松，這意味著，他依然任職於中芯國際。

中芯國際激勵計畫擬授予的限制性股票總量不超過7565.04萬股，激勵對象不超過4000人，約占公司員工總人數約23%。

中芯國際之前公告，該激勵計畫限制性股票的授予價格為每股人民幣20元，即滿足授予條件和歸屬條件後，激勵對象可以每股人民幣20元的價格購買中芯國際向激勵對象增發的公司A股普通股股票。

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