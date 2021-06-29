打炒房不收手 中國收緊二手房房貸

延續上半年「房住不炒」的調性，中國 官方出手管控房貸額度，近期南京、鄭州及重慶等地出現房貸業務收緊情形，當地多家銀行暫停二手房的房貸業務。

證券日報報導，中國多個熱點城市房貸利率調升後，下半年陸續傳出城市二手房「停貸」的消息。其中，南京、鄭州、重慶、武漢 、杭州、合肥等城市出現銀行暫停二手房貸款 業務，甚至暫停受理新房房貸業務。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，停貸業務和貸款的額度有關係，各地落實房地產貸款集中度管理制度的同時，需要嚴管貸款。而貸款方面，一般是先停二手房貸款，然後再嚴管一手房。通過管控貸款來打擊炒房行為。

武漢房貸的收緊是中國房產信貸政策變化的縮影，多個城市二手房貸款出現額度緊張的現象，放款周期延長至三、四個月，甚至部分銀行已經停止辦理新房貸款業務。

「由於額度緊張，新房、二手房的房貸業務均已經暫停，二手房貸款辦理業務已排期到2022年。」南京市一家國有大行的個貸經理說。

多個城市的買房者也表示，目前向銀行申請貸款時出現批貸難、批貸慢的情況。對此，嚴躍進分析，停貸或者說貸款周期明顯拉長，對於房東和購房者實際上造成一定影響，仲介的合約管理也面臨壓力。

今年來房貸收緊城市多為局部升溫過快的熱點城市，市場成交量或價格上升，如廣州、武漢、重慶、杭州、南京、合肥、惠州等。中國國家統計局數據顯示，在熱點城市中，5月，廣州新房、二手房價格比去年同期上漲，新房價格年漲11.2%，二手房價格年漲13.5%。

「上述城市房貸收緊背後的原因是房貸需求量太大。」中原地產首席分析師張大偉稱，因為新房大部分關係開發貸款，所以後續市場對二手房貸款影響最大，特別是南方城市，二手房貸款放款難很可能成為常態。

嚴躍進認為，部分熱點城市貸款的壓力反映在兩點上：首先以消化存量為主，這也使得新增的貸款業務相對放緩；其次落實差別化調控，從實際過程看，新房管控少，而二手房管控多。