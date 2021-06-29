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海信、vivo、支付寶、Tik Tok 藉「歐洲杯」大做行銷

記者林宸誼／綜合報導
陸促藉「歐洲盃」進行足球行銷。圖為海信在球場邊的品牌廣告。（取材自新京報）
陸促藉「歐洲盃」進行足球行銷。圖為海信在球場邊的品牌廣告。（取材自新京報）

在延期一年後，2020年歐洲杯終於開打，包括海信、vivo、支付寶、Tik Tok是本屆歐洲杯的頂級贊助商，占歐洲杯12個頂級贊助商的三分之一，中企藉「歐洲杯」進行足球行銷，彰顯全球化戰略和打造自有品牌的決心。

該賽事原定於2020年6月12日至7月12日舉行，但由於新冠疫情衝擊，比賽被推遲到2021年6月11日至7月11日，不過保留「UEFA EURO 2020」的名稱不變。

第一財經日報報導，中國機電產品進出口商會家電分會祕書長周南分析，體育賽事，適合做消費品牌行銷，手機短影片普及，讓電視開機率下降，而全球足球盛事對電視開機率會有促進提升作用，中企做體育行銷，有助於海外行銷自有品牌。

日韓企業這次一家也沒有出現在頂級贊助商名單中。

在贊助歐洲杯的中國玩家裡，海信接連牽手世界級足球賽事，從2016歐洲杯、2018世界杯，再到2020歐洲杯，海信集團總裁賈少謙表示，海信集團的海外收入已占四成多，全球化的腳步還需走得更穩更快。

結合今年歐洲杯，海信提前布局一系列行銷活動，在義大利利用線上線下聯動造勢，在兩大通路打造三家海信品牌旗艦店；在英國2300輛公車刊登海信品牌廣告。

在賽事權益啟動上，圍欄廣告和比分彈出視窗是重要的曝光地點，歐洲杯期間，將覆蓋全球約120個國家，海信場邊廣告、比分彈出視窗等品牌信息露出時長預計將達7小時8分鐘，賈少謙預估，2021年海信海外的自主品牌收入占比將突破80%。

Vivo已成為2020和2024歐洲杯的全球官方合作夥伴，並藉此進入波蘭、德國、法國、西班牙、義大利和英國六國市場，並同步推出新產品，計畫年內覆蓋超過12個歐洲國家市場。

支付寶與2020歐洲杯達成合作，開通「UEF歐洲杯」支付寶生活號，作為歐足聯國家級賽事目前在中國中國唯一的官方消息發布途徑。

字節跳動旗下Tik Tok則成為歐洲杯史上首個科技和娛樂媒體平台贊助商。

中國 足球 支付寶

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