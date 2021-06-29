小米電動車 採蔚來換電模式

小米 造車布局又有新進展，根據中國 天眼查網站顯示，小米旗下公司有品信息發生工商變更，經營範圍新增新能源汽車 整車銷售、附件銷售以及換電設施銷售，此次變更似乎代表未來的小米汽車，有很大機率採用類似蔚來汽車換電技術與模式。

界面新聞報導，有品信息目前有四大股東，其中小米董事長雷軍的持股比率最高，達到70%，高級副總裁洪峰、聯合創始人黎萬強和高級副總裁劉德的持股各為10%。

目前新能源車補能模式一共分兩類，一類就是特斯拉、小鵬汽車等在使用的超充＋家充（超級充電椿+家庭充電），也是目前大多數造車新勢力和主流廠採用的模式；另一類就是蔚來汽車等少數幾個純電品牌主推的換電、超充和家充三位一體的補能模式。

換電因為電池採租賃模式，不僅能夠降低用戶的初始購置成本，也能提高服務效率，幾分鐘內就能換到充飽的電池，更能在基礎建設階段，節省更多的時間、經歷和財力。

以蔚來為例，不僅自建換電站，還與中石化等相關企業進行聯合布局，尤其中石化未來很有可能簽約更多的換電企業，因此如果小米走換電技術路線，除了自建換電站，還可以找中石化等企業合作，達到企業和車主都便利的雙贏局面。

其次，中國目前的政策是明顯傾向於換電，例如人民幣30萬元（約4.6萬美元）以上的純電動汽車沒有補貼，但支持換電的汽車除外，也就是說，換電型態的電動車就算超過人民幣30萬元依舊享有補貼。