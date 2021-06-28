礦機商龍頭比特大陸 傳Q4砍台積電訂單

比特幣市況反轉，市場傳出，全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電的投片量。（路透）

比特幣 市況反轉，市場傳出，全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電 的投片量，第4季5奈米砍單約2萬片，相當於約3億美元的訂單量，牽動台積電和虛擬貨幣 相關供應鏈第4季到明年第1季營運動能。

對於相關消息，台積電維持一貫不回應市場傳言的立場。

美、中、德、韓各國決定加強管理加密貨幣，造成全球最大加密貨幣比特幣第2季報價波動劇烈，在4月創下6.4萬美元的歷史高價之後，相繼受到各國加強監管、中國打壓等外在壓力，價格直直落，現在報價約在3萬美元附近，較歷史高點逼近腰斬。

雖然比特幣報價暴跌後，近期有跌深強彈態勢，但外在環境暫時還沒看到好轉的跡象，尤其是中國於5月宣告將擴大打擊比特幣挖礦及交易行為後，四川省更於本月20日直接對省內26間礦廠進行強制斷電，連帶拖累礦機銷售。

為此，比特大陸已經正式對外證實，近來中國客戶一直在轉賣礦機、撤回資金，或減少礦機在中國運作的時間，然而，設立挖礦場並非一蹴可幾，二手市場也面臨壓力。

比特大陸因而宣布，為協助業界順利渡過過轉換期，旗下螞蟻礦機（Antminer）將暫停全球現貨市場的販售活動。該公司強調，已下單的客戶不受影響，公司會繼續銷售9月之後的訂單，但6月到8月的現貨單則會暫停銷售。

市場預期，比特大陸暫停銷售礦機的舉動，是希望能維持二手市場的價格，幫助欲退出該產業的礦工獲得更佳的機器售價。

比特大陸過去曾名列台積電前五大客戶之一，近年雖然不若以往，但是因為身為先進製程客戶群之一，排名仍然排在前十大的位置。

由於比特幣整體營運遭遇壓力，市場傳出，比特大陸近期修正在台積電的投片量，第4季減少2萬片左右的5奈米訂單，以因應市況的改變。

法人預估，若比特大陸如外界傳言砍單2萬片，大約影響台積電第4季營收約3億美元。

此外，之前因為比特幣價格大漲，帶動輝達和超微挖礦顯卡產品一卡難求，近期隨著比特幣價格下跌，顯卡售價跟著下滑，從高點回落近四成。

市場也因此傳出，超微近期同步修正在台積電第4季下單量，雖然整體變化不大，但主攻伺服器市場的Rome和Milan略有增加，APU和顯卡用的處理器則微降。