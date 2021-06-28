官方示警 中國煤炭價格 7月進入下降通道

中國國家發改委預警7月煤價將大跌。圖為河北黃驊港煤炭碼頭正在卸貨煤炭。（新華社）

中國 官方首度示警大宗商品之一的煤炭價格將大跌，中國國家發改委經濟運行調節局有關負責人接受官媒新華社專訪時透露，隨著煤炭產能開出、進口煤炭量大增及火力發電量大減等三大因素，預估7月煤價將進入下降通道，價格將出現較大幅度下降。

新華社報導，中國國家發改委表示，今年以來，受經濟加快恢復等因素影響，煤炭市場供需兩旺，價格高位波動，已經會同有關方面，採取了全力推進煤炭增產增供、促進優質產能釋放、安排投放煤炭儲備、加強中長期履約監管的保供穩價措施。

對於煤價後期走勢，有關負責人指出，首先是產量進一步增長。主要產煤地區停產煤礦將逐步恢復生產，預期7月初就能夠恢復到6月上旬的生產水準，而且一些具備增產潛力的優質先進產能下半年還將逐步釋放。

其次是進口進一步增加。根據進口煤訂單情況看，7月、8月將是進口煤到貨的高峰期，煤炭供應將進一步得到有效補充。

最後是水電、太陽能發電增加。進入汛期以後，來水大幅增加，水電出力明顯增長，同時夏季太陽能發電也快速增長，將大量替代火力發電，有效減少火電用煤需求。

中國國務院 早在5月19日召開的常務會議中，就提出部署做好大宗商品保供穩價工作，之後中國國家發改委與市場監管總局，分別於6月18日、6月21日，前往中國煤炭交易中心、北京鐵礦石交易中心調研，警告業者不要違法囤積居奇。

中國國家發改委指出，將密切監測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預測預警工作，及時了解有關市場主體經營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序。同時，按照剛推出的《重要商品和服務價格指數 行為管理辦法（試行）》，規範做好大宗商品價格指數編制和發布工作。

近日，中國煤炭運銷協會在徐州召開煤炭經濟運行分析座談會。與會單位表示，企業保供穩價壓力正逐步增大，國有大型企業要加快釋放優質產能，全力做好煤炭穩定供應工作。