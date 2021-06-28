中國前5月工業利潤 增加83%

中國 國家統計局27日發布，5月規模以上工業企業利潤 年增36.4%，累計今年前五個月年增83.4%，顯示市場需求穩定恢復，工業企業經營狀況改善，工業企業利潤持續穩定增長。

不過，中國國家統計局表示，企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固，下階段要引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。

華爾街 見聞報報導，工業企業利潤是判斷企業經濟效益和景氣的重要指標，5月規模以上工業企業利潤總額達人民幣8299.2億元（約1292.2兆美元），年增36.4%，累計今年前五個月工業企業利潤總額人民幣3兆4247億元（約5332億美元），年增83.4%，也比疫情前的2019年同期增長48%。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，總體來看，5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。

一是下游行業成本壓力仍然不斷加大；二是小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水準。

興業證券首席經濟學家王涵表示，當前工業企業仍處於「主動補庫存」周期，5月成品庫存年增10.2%，補庫存速度為今年來首次加速。