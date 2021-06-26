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滴滴來美IPO 募資40億美元 有望成為紐交所今年最大案

記者李仲維／綜合報導
滴滴出行。（路透）
滴滴出行。（路透）

中國最大的網路叫車公司滴滴出行計畫在紐交所上市，25日披露更新後的招股書顯示，公司設定的估值目標超過600億美元，最多募資約46億美元，有望成為今年最大一宗美國首次公開發行（IPO）。

招股書顯示，滴滴預計將發行2.88億股ADS（美國存託憑證），IPO定價區間為每股ADS 13至14美元，預計定價13.5美元，募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

按每ADS 13至14美元的價格計算，滴滴IPO的估值區間為623.3億美元至671億美元。

對此次募資的用途，滴滴在招股書中披露，計畫將約30%的募資金額用於擴大國際市場業務；約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升使用者體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

這次更新後的招股書，也披露具體超級投票權比例為1比10，即A類股份持有人每股可投一票，而B類股份持有人每股可投十票。

招股書顯示，滴滴創辦人兼CEO程維、滴滴聯合創辦人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權，按照1:10的超級投票權比例計算，不考慮IPO增發稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。

本次IPO將是阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來，中國公司在美國最大的一次股票發行。路透分析，儘管美中之間有政治上的齟齬；但滴滴出行40億美元的紐約上市計畫，仍將鼓舞中資企業赴美上市的熱情。

數據顯示，今年前六個月，中國公司在美國共計進行29樁首次公開發行（IPO），籌資總額達76億美元，明顯高於去年同期的19億美元，是歷年同期的最高水準。

市場人士認為，中國企業的股權對國際投資人仍有吸引力，而美國的估值和國際籌資機會，對中國中國的發行方同樣有吸引力，考慮到美國官方審計要求付諸實施已經有一段時間，投資人的興趣似乎並沒有變，發行方在美國上市和籌資的熱情也沒有改變。

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