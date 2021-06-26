台灣對香港貿易依賴度4月達8.9% 14年新高

台港互撤辦事處人員，官方互動雪上加霜；但根據財政部 最新統計，今年4月台灣 對香港 貿易依賴度高達8.9%，創2007年以來新高。

香港學者分析，在港台關係中，台灣獲利是很大的，兩岸經貿往來台灣獲得巨大順差，而這些經貿往來大部分要經過香港，如果蔡政府走到完全絕斷港台關係的一步，台灣自身也會有損失。

據國貿局統計，2016年至2020年間，港台雙邊貿易每年平均增長率為8.3%。2020年貿易總額增加達20.4%，香港成為台灣第四大貿易夥伴及第三大出口市場。

此外，香港更是兩岸間接貿易的重要轉口港，轉口貿易去年年增14.4%，總額達607億美元，占兩地貿易總額約22.8%。

在台灣對香港貿易依賴度方面，財政部統計，今年4月為8.9%，對比2007年以來的年度數據，創下新高，1至4月的平均依賴度為8.0%。

香港中觀研究所所長劉瀾昌接受港媒採訪時表示，維持港台關係，台灣獲利是很大的，因為兩岸經貿往來台灣獲得巨大順差，一年有近1000億美元，而這些經貿往來大部分要經過香港。

他指出，香港是台灣與大陸生意往來的重要橋樑，更何況台灣也有與香港的直接生意。此外，大量香港青年到台灣留學，對台灣的教育產業形成較大支撐。如果台灣當局走到完全絕斷港台關係的一步，台灣自身也會有所損失。

劉瀾昌說，站在香港的角度，希望還能對兩岸的經貿、文化等往來中繼續發揮橋樑作用。現在受疫情影響，很多來往都處於斷絕狀態，港台關係未來會走到哪一步？還是未知數。

陸委會表示，台港經貿關係的變化，是受產業鏈、台港澳各自經貿功能地位等多重因素影響，而雙方駐處人力及業務調整不涉及經貿規範變動，研判尚不致衝擊台港經貿關係。