9家農商行排隊 擬在上交所掛牌

浙江首家A股上市農商行瑞豐銀行26日在上交所掛牌，交易首日股價 飆上漲停板。今年來中銀加速掛牌，還在排隊IPO的農商行共九家。

澎湃新聞網報導，瑞豐銀行發行價為人民幣8.12元（約1.26美元），25日盤後迅速拉上漲停，收人民幣11.69元（約1.82美元）。

瑞豐銀行IPO發行後總股數15.09億股，募集總額人民幣12.26億元（約1.9億美元）。瑞豐銀行表示，募集資金扣除發行費用後，募集淨額11.82億元（約1.84億美元）全部用於補充核心一級資本。

瑞豐銀行前身為紹興縣信用聯社，2005年改制為浙江紹興縣農村合作銀行，2011年改制為浙江紹興瑞豐農村商業銀行，為浙江省首批成立的農商行。全行設立105家網點、380家村級金融服務點，全行員工逾2000人。

華夏時報報導，瑞豐銀行黨委書記、董事長章偉東在上市儀式中致詞，將以上市為契機，加快戰略轉型和業務創新，持續深耕本土，擁抱金融科技，推進零售轉型，打開更加波瀾壯闊的新局面。

截至去年底，瑞豐銀行資產總額為人民幣1295.16億元（約201.6億美元），存款總額人民幣907.35億元（約141.2億美元）。