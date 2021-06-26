小鵬汽車回歸 下月香港上市

中國電動車巨頭小鵬汽車 25日宣布，將於7月7日在香港 聯交所掛牌上市，發行價不超過港幣180元（約23.2美元），此次擬募資港幣153億元至175.95億元（約19.7億美元至22.7億美元）。在中概股「回港」潮下，小鵬汽車有望成為中國電動車三雄中最先回歸的公司。

澎湃新聞報導，小鵬汽車擬發行8500萬股股份，其中公開發售425萬股，國際發售8075萬股，另有15%超額配股權。所募資金將用於拓展產品組合，如P5、第四款智慧電動汽車型號等研發及國際上增加銷售點。

去年8月，小鵬汽車在紐交所上市，發行價為15美元。由於小鵬汽車美股上市不滿一年，不符合港股二次上市條件。且相比二次上市將會更加嚴格，為此該公司需要受到美國 證券交易委員會（SEC）和香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的共同監管。

小鵬汽車在香港聯交所雙重上市，投資者將只能購買普通股而非美國存託股；不過，上市後，在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存託股可互相轉換。

招股書顯示，小鵬汽車聯合創始人、董事長兼首席執行官何小鵬及關聯公司為小鵬汽車控股股東，持股21.75%；淘寶中國持股11.9%，IDG資本持股4.8%，小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩及其關聯公司持股3.8%。