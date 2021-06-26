歐美解封消費暴衝 台廠營運看俏

受惠歐美疫情 解封，全球運動用品龍頭耐吉（Nike）26日公布上季財報優於市場預期， 單季營收 123.4億美元，比去年同期幾乎翻倍成長，創下公司成立57年來歷史最佳成績；Nike對6月開始的新會計年度展望更佳，預估全年營收將首度超越500億美元大關。

Nike上季財報表現亮眼，主要原因在於歐美地區由於疫苗施打普及陸續解封，帶動民眾報復性消費，由於歐美民眾開始走出戶外，解封商機發酵，也將牽動不同產品類別的成長力道。預料接下來球鞋、羽絨衣等戶外型產品，成長動能將優於居家型產品。台灣 包括儒鴻、廣越、遠東新、新纖等紡織系「Nike概念股」營運動能看俏。

法人分析，Nike上季營收足足比去年同期大幅成長95.6%，除了去年這個時候因為疫情蔓延到歐美，服飾球鞋需求急凍，比較基期偏低；也反映出疫情過後銷售恢復常態，品牌已減少促銷折扣的依賴，以原價就能賣出更多產品，帶動營收、獲利攀升。

對照Nike樂觀預估，台灣「Nike概念股」的說法不謀而合。台灣紡織股王儒鴻為Nike機能衣的主要供應商，儒鴻董事長洪鎮海先前就預告，歐美解封後，客戶訂單回籠速度超乎預期，需求非常強，儒鴻今年營運肯定是「高兩位數」成長，而且只要品牌沒有太大變化，將一路成長到2025年。

羽絨服代工大廠廣越，同樣是Nike的重要供應商，廣越總經理吳朝筆日前表示，復甦的「曙光很強」。廣越今年的營收年增率至少從25%起跳，且未來2到3年都會很不錯。

另外台灣遠東新、新纖也是Nike上游的紡纖供應商，尤其遠東新、新纖近年積極投入環保、機能等高階紡織纖維的研發生產，剛好呼應綠色永續的產業大趨勢，同樣將跟隨Nike等大客戶的腳步，營運水漲船高。