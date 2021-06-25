深圳鹽田港 全面恢復運能

深圳鹽田港運作恢復全部運能。（中新社）

深圳鹽田港宣布，自昨日零時起鹽田港運作恢復全部運能。這也是該港口碼頭工人爆發新冠疫情 一個月來首次恢復全部運能，此前疫情最嚴重的時候，運能只剩三成，造成嚴重塞港。

一財網報導，深圳鹽田港是全球第四大、中國 第三大港，承擔著廣東省超過三分之一的進出口、全中國對美貿易四分之一貨量，單日貨櫃處理量可達3.6萬個TEU（標準箱）。鹽田港去年貨櫃吞吐量，比美國最繁忙貨櫃港口洛杉磯多出近50%。

業內人士分析，此次疫情最嚴重時期，船舶在深圳鹽田港平均等待時間從0.5天飆升至16天，導致船期延誤、航線 跳港、轉港、缺櫃等一系列問題，而積壓貨物也對其他港口產生連鎖效應。

中通社報導，鹽田國際貨櫃碼頭公司表示，貨櫃碼頭所有泊位（包括西港作業區）基本恢復正常運作；進一步增加出口重櫃入閘預約數量至每日9,000輛，空櫃及進口重櫃提取業務照常運作；出口重櫃接收恢復為正常ETA-7天（即船舶預計到達日期前7天）。

據了解，深圳鹽田區此前出現零星新冠病例後，鹽田港貨櫃碼頭每日作業能力一度下降至正常作業能力的30%。疫情期間，鹽田港區外積壓的貨櫃車不斷增多，對港區及周邊交通、進出口都造成嚴重影響。

深圳鹽田港區疫情防控現場指揮部副總指揮袁虎勇表示，目前港區已靠泊13艘國際航線，包括八艘美洲線、兩艘歐洲線等共23艘船。