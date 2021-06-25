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比特中國停售礦機 牽動台積下單

中國新聞組／北京25日電

中國官方嚴管比特幣，衝擊相關供應鏈。根據媒體報導，近來比特幣礦工大逃亡，引發礦機拋售潮，大量二手比特幣礦機流入市面，頂級礦機售價因而暴跌，全球最大比特幣礦機業者比特中國為此宣布暫停銷售礦機現貨，震撼市場。

由於比特中國挖礦機晶片主要在台灣台積電投片，業界關注比特中國此次大動作，是否衝擊對台積電下單投片狀況。台積電向來不對單一客戶與訂單狀況置評。不過，相關事件仍引發市場疑慮，衝擊台積電昨日股價逆勢跌5元、收590元，但外資仍買超2358張，連二買。

比特幣今年初報價漲勢兇猛，一度在4月14日創下約6.49萬美元的新高價位，但受到中國官方擴大打擊虛擬貨幣的影響，目前價格約為3.3萬美元，兩個多月來的價格逼近腰斬。

中國自5月宣告擴大打擊比特幣挖礦及交易行為，地方政府相繼祭出相關禁令，下令當地礦場關閉營運，6月20日四川更直接對省內26間礦廠強制斷電。

中國人民銀行也召集多家金融機構代表，包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行和螞蟻集團的支付寶，以打擊炒作虛擬貨幣、保護民眾財產安全、維護金融穩定為由，要求必須嚴格落實加密貨幣的監管規定，切實履行客戶身分識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，這些官方動作都導致比特幣價格重挫。

由於官方出面嚴管，導致比特幣礦工大逃亡，不僅礦機銷售一落千丈，更出現拋售潮。彭博報導，比特中國23日向當地礦工表示，在頂級礦機價格自4月以來暴跌近75%後，他們已停止銷售新礦機。

外電報導指出，比特中國希望透過延緩銷售，幫助欲退出該產業的礦工獲得更佳的機器售價；如果礦機供應量減少，未來提振新機器價格，比特中國也能因此受益。

據比特中國表示，他們將持續銷售未來用於其他小型加密貨幣的挖礦設備，但並未說明暫停的業務何時恢復。

中國 比特幣 虛擬貨幣

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