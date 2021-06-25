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安永：上半年IPO家數與金額雙增

記者林汪靜／綜合報導
安永發布的報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制。（取材自微博）
安永發布的報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制。（取材自微博）

會計師事務所安永24日發布「中國內地和香港IPO市場」報告指出，今年上半年A股註冊制IPO數量與融資額雙雙超過核准制，A股市場預計共有247家公司首發上市，共融資人民幣2118億（約327.26億美元），IPO數量和融資額與去年同期相比分別增長109%和52%。

澎湃新聞報導，具體來看，上海證券交易所今年上半年IPO數量為140家，融資額達226億美元；深圳證券交易所上半年IPO數量有107家，融資額為105億美元。而在去年上半年，上交所IPO數量為73家，深交所有45家，融資額分別為158億美元和39億美元。

報告認為，今年上半年，A股IPO數量和融資額實現雙增長，主要源於中國大陸經濟加快恢復、IPO發行常態化、註冊制推行等因素。

值得注意的是，報告指出，今年上半年，隨著後疫情時代經濟加快恢復和註冊制的推行，A股IPO市場上半年迎來新發展，註冊制IPO數量和籌資額均超過核准制。其中上半年A股註冊制下的IPO數量在總數中占比達70%，創業板占比35.2%，科創板占比為34.8%；融資額方面，A股註冊之下IPO融資總額在總融資額中共占比59%。其中，科創板占比34%，創業板占比為25%。

對於這個現象，安永會計服務合夥人田雪彥指出，與主板相較，企業在實行註冊制的科創板和創業板上市過程中，審查過程更高效，預期性也更強，因此，很多符合科創板或創業板定位的企業，選擇在科創板或創業板進行IPO。

田雪彥說，不過，還要看到的是，註冊制和核准制下IPO數量對比態勢，也與不同企業的板塊分布有關。傳統的零售、金融、能源等企業，仍會選擇在主板上市。目前，在鼓勵硬科技企業上市的背景下，註冊制下的企業數量，預計將保持比較高的比例狀態。

此外，報告指出，展望下半年，A股IPO排隊企業可能仍保持高位。

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