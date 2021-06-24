連漲23個月 深圳二手房價首跌 將迎貶值潮？

深圳房價下跌，成交量暴跌。（新華社）

中國 國家統計局發布的數據顯示，5月深圳市二手房價 格指數 比4月下滑0.1個百分點，這是自2019年7月以來深圳市二手房價格指數首次下滑。專家認為，深圳房價近兩年來首次下跌，具指標性意義。

對於近來有專家預測下半年中國房市將迎來首個貶值潮，房價將出現普遍下降，降幅甚至超乎常人想像。中國經濟日報昨發文分析，貶值潮的論調站不住腳，房市「黑嘴」更是要不得。

國家統計局發布的數據顯示，今年2至5月，深圳二手房銷售價格的月增率分別為0.9%、0.4%、0%、-0.1%，其中5月漲幅為負，是自2019年7月以來、深圳二手住房價格連續23個月上漲後的首次下滑。

證券時報報導，對深圳二手房市場影響最大的調控新政，莫過於2月8日推出的二手房成交參考價，至今已經過去超過四個月。對於購屋者而言，參考價最直接的影響是大部分二手房的首付比例提高。同時，今年以來深圳不斷升級房市調控，特別是在金融方面的監管。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，深圳房價近兩年來首次下跌具有指標性意義。一是意味從去年第二季以來的這一輪上漲開始觸頂回落，未來二至三個月，深圳房價將進入整理期；二是意味自去年7月以來，深圳持續不斷的調控終於發揮效果。本輪調控不管是政策推出頻率之密集，還是工具之多樣，涉及監管部門之多，都是史無前例的。

但他也表示，儘管深圳房價開始下跌，但跌勢不明顯，再次反彈的可能性很大。對於未來深圳房價的走勢，他認為取決於現在的政策是否會堅持下去。

深圳市房地產仲介協會發展研究部部長華洪表示，就目前而言，這種下跌不是趨勢性下跌，只是房市修正，房價向固有居住價值回歸的過程，但從現階段低迷的成交量而言，這種價格回歸過程還沒結束，恐將還會持續一段時間。

一線城市往往是中國全國房市的風向球。李宇嘉認為，短期內二手房價格可能還會上漲一段時間，但除少數熱點城市外，大多數城市二手房價格上漲不具有可持續性，主要原因在於信貸收縮。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，一線城市房市總體上有進一步降溫的可能，就目前情況來看，炒作現象少了很多，二手房的價格指導政策更加全面，自然也使得價格容易趨穩。