撐了一年 難擋趨勢…台積明年代工價格漲定了

晶圓代工龍頭台積電。（路透）

IC設計業者透露，明年初晶圓代工價格已經敲定，不僅聯電8吋和12吋的晶圓代工價格續漲，晶圓代工龍頭台積電 也漲價，部分8吋和12吋製程價格上漲一到兩成，且12吋製程漲幅高於8吋。台積電發言窗口表示，不評論價格問題。

業界人士透露，晶圓代工產能供不應求，尤以成熟製程最缺，聯電、力積電等業者價格一路飆升，台積電先前在價格方面相對按兵不動，僅透過取消季節性價格折讓，或部分製程「意思性」小漲，導致出現身為龍頭的台積電部分製程報價甚至低於其他同業的怪象，由於需求實在太強，台積電也只能順應市場狀況漲價。

法人認為，台積電一口氣大幅調升明年初報價，顯示聯電等同業漲幅遠比市場預期強勁，伴隨主要晶圓代工廠漲價風吹不停，連龍頭廠都無法抵擋趨勢，IC設計廠壓力更大，對晶片 價格和整體供應鏈 的衝擊力道將會更強。

從IC設計客戶角度來看，今年晶圓代工價格漲勢以聯電和力積電等最為凶猛，不但逐季跳漲，漲幅動輒一到三成，甚至一度出現競標現象，讓IC設計客戶不僅面對缺貨困擾，更要高價搶產能。

由於代工費用上揚、成本大增，今年以來包括驅動晶片、電源管理晶片、網通晶片、音效晶片、微控制器（MCU）的售價跟著喊漲，成為推動今年電子業成本上升的主要原因。

晶圓代工龍頭台積電價格相對穩定，雖曾針對過去單價極低的少數製程調漲一點價格，但調漲範圍和漲幅都不大，多數客戶只有被取消傳統的價格折讓，算是扮演穩定市場價格的力量。

受到晶圓代工產能持續緊缺影響，各大IC設計廠和晶圓代工廠對於明年度產能和價格計畫提早展開作業，近期已大致完成。IC設計客戶端傳出，除了聯電等代工廠明年繼續漲價，台積電也加入漲價行列。

IC設計廠指出，從議價結果來看，聯電的8吋和12吋製程價格上漲一到兩成，台積電雖也不是全面調漲，但這次針對部分市場需求高的成熟製程漲價一到兩成，漲價範圍擴大，且12吋漲幅高於8吋。對於台積電漲價行動，IC設計廠相對包容，認為台積電足足忍了一年才漲，算是情理之中。

IC設計供應鏈透露，明年度產能計畫和議價作業由聯電最早開始進行，在敲定明年度的晶圓代工產能和價格後，IC設計廠也陸續著手計算成本變化，以便後續向客戶端報價。