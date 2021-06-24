鴻海備戰iPhone13 鄭州廠提供「8000元獎勵」招新血

外界普遍預期iPhone 13（暫定名稱）今年9月準時登場，鴻海 正在加快製造的腳步。根據香港南華早報報導，鴻海中國大陸鄭州廠對重回產線工人提供「歷史新高」的現金獎勵，達人民幣8000元，以招募更多工人增加產能。

據招募廣告顯示，鴻海鄭州iPEBG事業群對有意重回鄭州廠產線的勞工給予人民幣8000元作為簽約獎勵，較一個月前的人民幣5500元大增；更是鄭州廠2010年營運以來，給出的最高金額。

透過現有員工推薦並獲得聘用的新勞工，將拿到人民幣7000元獎金，也較4月的4500元高出五成以上。每成功招募一位新人，推薦人可拿到人民幣1000元，自願申請並獲錄取的新人可拿到人民幣7500元。

外資券商WEDBUSH分析師艾夫（Dan Ives）預期，蘋果 會在9月第三周發表iPhone 13，他預估蘋果的亞洲供應鏈會將產能提高至9000萬至1億隻，對iPhone 13最初訂單相當看好，去年iPhone 12同期的產能為8000萬隻。艾夫預期今年下半年蘋果對新iPhone的目標為1.3億至1.5億隻之間。