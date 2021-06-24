海底撈市值蒸發2500億港幣 CEO認擴店決策失誤

曾以無微不至的服務，並引起同業模仿的中國火鍋店龍頭海底撈，這下墜入海底，短短四個月內，市值蒸發逾港幣2500億元（約322億美元），海底撈CEO張勇承認，台灣 和新加坡受新冠疫情 影響，到現在還無法恢復正常開店，代表他擴店決策失誤。

鈦媒體報導，海底撈曾在今年2月16日創下港幣85.7元的歷史高位，直到3月初的盈利預警發布以及之後的財報公布，海底撈的股價 開始「雪崩」。

截至23日收盤，海底撈股價跌至港幣37元，跌幅1.7%，總市值為港幣1,961億元；相較於股價高位的市值港幣4544.7億元，蒸發了港幣2583.7億元。

數據顯示，海底撈2020年收入人民幣286.14億元，年增7.75%，收入增速首度出現個位數；淨利潤為人民幣3.09億元，年減86.81%。

保持擴張，是張勇趨勢錯判，張勇於6月15日在一次交流會上表示，「2020年6月我判斷疫情在9月就結束，但直到今天為止，台灣、新加坡的店還受疫情影響開不了，我對趨勢判斷錯了。」

張勇還指出，去年6月他作出擴店的計畫，現在看確實是盲目，「當我意識到問題時候已是今年1月，等我做出反應的時候已是3月。」

疫情期間的擴張計畫實施，讓海底撈財務承受壓力，有一部分原因也在於新開的店「還沒上軌道」，海底撈方面相關負責人表示，新開了500多家店，代表有500多家店經理沒有經驗，按每家店100名員工，就有5萬新員工，這批人如何融入海底撈文化並落地到服務，是對管理層的新考驗和挑戰。

但高速擴張，沒帶來市場期待的疫情後火鍋報復性消費，結果是海底撈單店盈利被嚴重稀釋，2017年至2020年，海底撈單店淨利潤分別為人民幣437.4萬元、353.9萬元、305.6萬元、23.9萬元。

張勇對「外界把海底撈神話了非常反感。」他直言，所有餐飲企業面臨的困難，海底撈也會面臨，盲目擴張的事肯定會發生，可是一旦整合好現在的門市，就還會繼續擴張，這是使命。