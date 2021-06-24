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特斯拉 在中國首設太陽能儲存充電站

記者蔡敏姿／綜合報導

美國電動汽車製造商特斯拉23日在微博發文表示，在中國大陸開設第一個擁有自己的太陽能和儲能設施的充電站。這個設在西藏拉薩市的充電站將利用太陽能發電，並將其儲存在儲能設施中，供電動汽車充電。

特斯拉在2016年以26億美元收購位於加州的SolarCity公司，進軍太陽能業務，並表示它熱衷於發展其能源業務。

該公司的太陽能服務包括太陽能屋頂（Solar Roof）和Powerwall，前者是一個發電系統，看起來像普通的屋頂瓦片，後者可以儲存太陽能電池板產生的電力。

特斯拉太陽能和儲能設施的充電站座落在西藏拉薩市，借助太陽能資源建立起「利用、儲存、再利用」的清潔能源循環生態鏈條。該充電站由太陽能光伏系統、儲能系統和充電樁組成，光伏系統可將太陽能持續轉化為清潔電能，儲能系統可以儲存能源，並利用充電樁傳輸電能為車輛充電。

據悉，西藏拉薩地處海拔3,650公尺，全年平均日照時長3,000多小時，是中國大陸平均日照時間最長的城市之一。

此前，特斯拉已經宣布將在中國大陸推出其能源部門「特斯拉能源」，推出產品包括 Powerwall 電池和太陽能屋頂系統。

特斯拉 中國 汽車

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