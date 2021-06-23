Fed政策轉鷹 中國金融市場仍以維穩掛帥

中國 金融當局對金融市場的維穩能力，因為美國聯準會（Fed）的立場突然轉偏「鷹派」而面臨考驗。

北京當局一再強調，海外市場靠流動性所吹起的泡沫，將會因為貨幣情勢終將緊縮而破滅。內地的投機活動已經促使當局介入，尤其是原料商品，因此當局對Fed的新立場相當歡迎。

然而Fed新立場所引發的全球金融市場動盪，也可能波及中國，而為中共慶祝「七一」建黨100周年蒙上陰影。

截至目前為止，中國當局的市場「維穩」工作正在產生效果。儘管Fed調整立場，但滬深綜合股價指數 （CSI 300）本周僅小幅波動，震幅比東京、倫敦及紐約股市小得多。自從今年初當局開始打壓投機後，指數一直在200日移動平均線附近起伏。

基金經理人指出，目前中國市場處於技術性支撐水準；預料在「七一」之前不會大幅震盪。

人民幣匯率 波動較大，而且走弱，但這正符合人民銀行阻升人民幣的目標。過去一個月來，人民銀行已經要求金融機構持有更多外匯準備金，並提高對外投資的額度。6月人民幣對美元匯率累積貶值1.7%，目前維持在100日移動平均線上下。

花旗集團指出，下半年市場可能面臨較大風險；預料當局採取的信貸緊縮措施，對經濟將產生較明顯的衝擊，且全球生產復甦可能壓抑中國出口。「七一」之後，總體經濟背景可能對風險性資產較不友善。