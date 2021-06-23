台灣人乖乖宅在家…駕車活動連兩月大減 汽油消費跌

台北市西門町因防疫警戒人車稀少。 路透

彭博新聞引用諮詢公司FGE的資料報導，台灣 、越南 、馬來西亞本月和上個月的汽油需求都呈現負成長，這些國家因為新一波新冠疫情 駕駛車輛的活動減少，衝擊汽油需求復甦。

綜合蘋果移動資料與彭博資訊的統計，台灣5月與6月汽車駕駛活動減少幅度在亞洲地區名列前茅。5月與4月相比，減幅超過30%；6月到目前與5月相比，減幅也近20%。越南、馬來西亞的情況與台灣類似，都是受到疫情封鎖影響。台灣在5月中旬開始提高新冠防疫警戒，勸導民眾減少外出居家避疫至今。

印度則是在5月時駕車活動大減40%左右，但6月已經快速反彈，轉為增加39.3%。泰國也反轉5月時的負成長，6月到目前車輛移動增加了12.9%。

全球原油價格本月大漲，布蘭特原油隨多個經濟體解封活動重啟，價格每桶觸及75美元。不過汽油需求達到今年以來最高峰這樣的景象，目前只限於歐洲部分地區與美國。在亞洲，汽油需求復甦的情況各國間差異很大。

亞洲輕分餾油在集散中心新加坡的庫存量愈來愈多，包括石油腦、汽油等燃料用油在內的庫存上周來到9周以來新高，計達1,420萬桶。除了消耗量減低，部分原因是馬來西亞等東南亞國家減少出口所致。

諮詢公司FGE說，第3季亞洲地區的汽油需求可望比第2季時的數量每天增加30萬桶左右。主要是屆時日本與南韓料將放寬疫情管制，扭轉目前亞洲地區汽油供過於求的情勢。