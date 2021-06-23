蘇寧易購二度停牌 網傳阿里巴巴將接手 蘇寧斥謠言

蘇寧易購籌畫發行股份購買資產事項，公司股票將自23日停牌。(取材自AI財經社)

蘇寧易購22日晚間公告，籌畫發行股份購買資產事項，公司股票 將自23日停牌，這是該公司二度宣布股票停止交易。有消息傳出，阿里巴巴將接手蘇寧易購成為最大股東。

界面新聞報導，22日傳出有蘇寧員工目睹阿里巴巴創辦人馬雲和董事長張勇相繼拜訪蘇寧總部，阿里將收購蘇寧成其最大股東。對此，蘇寧回復界面新聞稱：針對這塊不實謠言，蘇寧已報警，將嚴肅追究造謠者的法律責任。

據了解，目前蘇寧易購董事長張近東是蘇寧易購最大持股人，持有20.96%的股份，其次是阿里巴巴旗下的淘寶（中國）持股19.99%，蘇寧電器集團持有14.08%居第三，而近期成立的新零售發展基金是第四大股東。

澎湃新聞報導，蘇寧易購財務問題已有一段時間，並且二度宣布停牌，蘇寧易購先於15日公告，收到公司實際控制人、控股股東張近東及股東蘇寧電器集團通知正在籌畫涉及公司股份轉讓的重大事項，公司股票從16日停牌，原本23日要復牌交易，22日再度宣布23日停牌。股票停牌前，受到張近東股權凍結等消息影響，15日蘇寧易購以跌停收盤，最終股價停留在人民幣5.59元，創八年來新低。

蘇寧易購也就董事長張近東所持公司部分股份被凍結原因做出說明，公告指出，張近東等人為蘇寧置業與華能信託的人民幣30億元信託貸款 提供擔保，華能信託將上述債權轉讓給英銘遠晟，英銘遠晟申請強制執行，法院凍結張近東持有的公司5.4億股股份。

從2020年下半年以來，蘇寧就面臨著債券到期、現金流吃緊等一系列問題，為解決燃眉之急，蘇寧易購還雙雙引入深圳國資和江蘇國資。蘇寧易購於今年2月28日發布公告，公司引入深國際、鯤鵬資本戰略投資 ，根據框架協議，深國際及鯤鵬資本計畫，分別擬按每股人民幣6.92元，收購蘇寧易購的7.4億股及13.9億股。