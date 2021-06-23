我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

連續21天零確診 深圳鹽田港24日恢復正常運作

記者林則宏／綜合報導
深圳市鹽田區已連續21天零確診，鹽田港宣布，預計24日就可基本恢復正常運作。（取自鹽田港集團官網）
深圳市鹽田區已連續21天零確診，鹽田港宣布，預計24日就可基本恢復正常運作。（取自鹽田港集團官網）

5月下旬因傳出新冠疫情而導致港口運作效率大降的深圳鹽田港22日宣布，預計24日（本周四）即可基本恢復正常運作。

深圳5月21日在鹽田港國際貨輪的登輪作業人員例行檢測中，發現一例新冠病毒無症狀感染者，之後透過普篩又發現多名在鹽田港西作業區工作人員也遭新冠病毒感染。

因突發疫情，鹽田港當時關閉了西區部分碼頭，並暫停貨櫃出口，導致港口貨物嚴重積壓。5月31日，鹽田港恢復接收出口貨櫃，但只限三天內離港貨物。由於港口防疫等規定增加，使得鹽田港貨物處理能力大幅下降。

鹽田港是大陸華南最重要的港口，2020年，鹽田港貨櫃吞吐量達到1,447萬個標準箱，年增長2.49%；散雜貨吞吐量突破2,500萬噸，年成長6.38%。

中新社指出，5月21日疫情發生後，鹽田港國際貨櫃碼頭每日作業能力下降至正常作業能力的30%。疫情期間，鹽田港區外積壓的貨櫃車不斷增多，對港區及周邊交通、進出口都造成嚴重影響，鹽田港何時能恢復正常運作受到高度關注。

央廣網報導，在深圳市政府22日舉行的記者會上，鹽田國際集裝箱碼頭常務副總經理陳彪表示，5月31日起，鹽田國際閘口恢復接收出口重櫃。目前，港區作業能力穩步回升，進港預約系統有效運行，港區及周邊交通順暢。

陳彪稱，鹽田港區作業泊位已達11個，日吞吐量超過2.27萬個貨櫃，預計6月24日就可基本恢復正常生產水平。

報導稱，對於鹽田港區穩步復工復產，各大船運公司均表示已做好早日重新靠泊鹽田港區的計畫，航線正在逐步恢復正常。

深圳市鹽田區常務副區長胡朝陽表示，鹽田區已連續21天無新增病例。

此外，鹽田區全區已完成多次核酸檢測，目標人群疫苗接種達到100%全覆蓋。22日起，鹽田區又展開新一輪核酸普篩，目前也正全力提升第二劑疫苗接種量，將會儘快形成群體免疫屏障。

疫情 檢測 疫苗

上一則

亞馬遜Prime首日 銷售額料寫今年新紀錄

下一則

疫期身材變形新裝需求高 零售商祭折扣搶攻商機

延伸閱讀

深圳坦承4例確診 均為印度變種Delta變異株

深圳坦承4例確診 均為印度變種Delta變異株
中國鹽田港貨櫃「大塞車」 恐影響聖誕購物旺季

中國鹽田港貨櫃「大塞車」 恐影響聖誕購物旺季
洛縣籲雇主 核實員工疫苗接種否

洛縣籲雇主 核實員工疫苗接種否
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

熱門新聞

羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）警告投資人，通膨與估值問題可能會讓股市回檔修正。路透

穆迪分析：當心通膨釀利空 股市恐回檔20%、花1年回升

2021-06-20 18:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥