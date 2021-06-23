連續21天零確診 深圳鹽田港24日恢復正常運作

深圳市鹽田區已連續21天零確診，鹽田港宣布，預計24日就可基本恢復正常運作。（取自鹽田港集團官網）

5月下旬因傳出新冠疫情 而導致港口運作效率大降的深圳鹽田港22日宣布，預計24日（本周四）即可基本恢復正常運作。

深圳5月21日在鹽田港國際貨輪的登輪作業人員例行檢測 中，發現一例新冠病毒無症狀感染者，之後透過普篩又發現多名在鹽田港西作業區工作人員也遭新冠病毒感染。

因突發疫情，鹽田港當時關閉了西區部分碼頭，並暫停貨櫃出口，導致港口貨物嚴重積壓。5月31日，鹽田港恢復接收出口貨櫃，但只限三天內離港貨物。由於港口防疫等規定增加，使得鹽田港貨物處理能力大幅下降。

鹽田港是大陸華南最重要的港口，2020年，鹽田港貨櫃吞吐量達到1,447萬個標準箱，年增長2.49%；散雜貨吞吐量突破2,500萬噸，年成長6.38%。

中新社指出，5月21日疫情發生後，鹽田港國際貨櫃碼頭每日作業能力下降至正常作業能力的30%。疫情期間，鹽田港區外積壓的貨櫃車不斷增多，對港區及周邊交通、進出口都造成嚴重影響，鹽田港何時能恢復正常運作受到高度關注。

央廣網報導，在深圳市政府22日舉行的記者會上，鹽田國際集裝箱碼頭常務副總經理陳彪表示，5月31日起，鹽田國際閘口恢復接收出口重櫃。目前，港區作業能力穩步回升，進港預約系統有效運行，港區及周邊交通順暢。

陳彪稱，鹽田港區作業泊位已達11個，日吞吐量超過2.27萬個貨櫃，預計6月24日就可基本恢復正常生產水平。

報導稱，對於鹽田港區穩步復工復產，各大船運公司均表示已做好早日重新靠泊鹽田港區的計畫，航線正在逐步恢復正常。

深圳市鹽田區常務副區長胡朝陽表示，鹽田區已連續21天無新增病例。

此外，鹽田區全區已完成多次核酸檢測，目標人群疫苗 接種達到100%全覆蓋。22日起，鹽田區又展開新一輪核酸普篩，目前也正全力提升第二劑疫苗接種量，將會儘快形成群體免疫屏障。