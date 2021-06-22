中國經濟下半場 三個視角

北京望京SOHO是集寫字樓、商舖的建築綜合體。圖為建築藍圖。（Getty Images）

中國 民間一連數日熱鬧著「潘石屹跑了」。這一跑，跑出的是小粉紅怒火萬丈，因為他們很生氣上次李嘉誠成功地跑了，就認定這次潘石屹成了李嘉誠第二。然而更令人有興趣的，是北京 經濟圈名角們，又如何看「潘石屹跑了」。

所謂「潘石屹跑了」，其實是黑石計劃以每股港幣5元，對SOHO中國進行要約收購，最高現金代價為港幣236.5億元(約30.4億美元)。SOHO中國董事長潘石屹以及他老婆執行董事張欣，在本交易完成後可套現港幣142.8億元，然後只持有SOHO中國9%股權。

關於SOHO中國、潘石屹和張欣的背景和後勢，連日說法多了，北京經濟界圈名流對跑了的看法也五花八門，只引兩個有意思的看法。首先是一位走紅的首席經濟學家說的，「今天看到的最經典的一句話：護城河還在，但城沒了」。

這金句有人指是談巴菲特「護城河」理論的存廢，有人以為是在議中國當局對教育培訓業的突襲，但有人認為是在暗喻這天潘石屹跑了。因為這金句的原始意思，來自北京城的護城河還在，但城牆不在城也不是昨天那座了。

但經濟圈中人還是有說話直截了當的，比如有位寫手很坦率地說，SOHO中國這回的售價，相較前幾次傳聞中的收購價格更低，遠不及潘石屹最初的預期，「不過，對於潘石屹和SOHO中國來說，這已經是個不錯的選擇」。

有時非常直白的話，反而更可圈可點。由這一評語，小處可看的是一間公司的前景、一個行業如地產業的前景，大處可看中國經濟的前景。中國富豪們有可能就溜已不是新鮮事，不同的只是有的人小得沒法溜，有的人大到不能溜。但從另一側面去看，則是對中國經濟前景的關注。

近期北京經濟圈名流除了說點金句，也要務實做功課，那就是艱難複雜的2021年終於快過半，現在最要費心預測的，是中國經濟的下半場究竟如何。在真正有份量的分析報告未現身前，還不能說主流意見測出可信的大勢，倒是摸索到經濟學家們觀察分析中國經濟下半年，主要有三種視角。

第一種視角，是從疫情 走勢和經濟復甦交錯的角度去觀察，用這角度的主要是建制派經濟學家，他們最後的觀點，基本上就是政府當局的觀點。所以他們認為中國正面對「後疫情」時期，也是中國經濟的繼續復甦期，所以關注點仍在疫情防控和經濟的均衝復甦，目標則是經濟的穩定增長。

第二種視角，是所謂數據視角，其研究方法是由過去半年的數據分析，來揣摩下半年經濟數據可能的變化，來研究當局宏觀經濟政策變化的邏輯，由之構成一幅下半年經濟走勢的圖像和場景。據說官辦智庫、學院派等，是這一視角的主要使用者。

第三種視角，是所謂市場派視角，這一視角以利實戰為主要要求，愛好者以各大證券公司的經濟學者包括首席經濟學家們為主。他們較重視政策的變化可能，較關心資本的流動方向，不幸的一點，是他們比較關心政治，特別是近兩年變得眼花撩亂的地緣政治。是以，據說他們私下流汗研究的是中美的變局，相信這是牽動中國經濟變局的主線，而近期熱中之熱的，用一個標題黨大標題代表，叫「中美相逢大通膨」。