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中國打鐵礦石炒作 主力合約跌9%

記者林宸誼／綜合報導

中國官方再度出手壓制大宗商品價格，中國國家發改委與中國市場監管總局，21日赴北京鐵礦石交易中心開展調研，詳細瞭解今年以來鐵礦石交易及價格變化情況，並召開專題座談會，強調若是業者哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰。

這是繼上周中國官方前往中國煤炭交易中心調研後，再度出手壓制大宗商品價格，受此消息影響，鐵礦石主力合約暴跌，昨天大跌9%，焦炭跌近6%。

第一財經日報報導，中國國家發改委和市場監管總局在專題座談會議指出，鐵礦石價格大幅上漲並持續高位運行，加大了中下游企業生產經營壓力，引起社會各方面高度關注。

會議表示，國家支持鐵礦石現貨交易平台健康發展，鼓勵相關市場主體依法合規交易，同時將密切關注現貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達成實施壟斷協定、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰並公開曝光，維護良好市場秩序。

北京商報報導，從今年2月初開始，大宗商品價格在去年的基礎之上繼續攀升，從4月中旬到5月上旬，漲幅尤其迅猛；到5月上、中旬，鋼材、鐵礦石、銅、鋁等大宗商品均創下有史以來的價格新高。

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