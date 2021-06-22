台灣5月外銷訂單「連15紅」 年增34%

台灣經濟部統計處昨日公布5月外銷訂單金額達522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%。（本報系資料庫）

台灣 今年5月中旬因本土疫情爆發，防疫進入三級警戒，卻無損外銷訂單表現。台灣經濟部統計處21日公布5月外銷訂單金額高達522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%，是連續15個月的正成長。統計處更預測，今年6月、第2季及2021年上半年外銷訂單表現都有望拿下「史上最強」。

經濟部統計處預測，6月外銷訂單金額約525億至540億美元；第2季預估金額為1597億至1612億美元，均可望創下歷年同期新高。預估2021年上半年外銷訂單合計可達3087億至3102億美元，也有機會創下同期新高，並接連去年下半年的氣勢，半年期外銷訂單第二次突破3000億美元大關。

分析訂單貨品別，電子產品因5G 、高效能運算等新興科技應用續增、車用電子需求熱絡，訂單金額為158.1億美元，年增約四成，為連續16個月雙位數成長；光學器材因筆電、平板、電視及顯示器等面板需求仍強，接單25.8億美元，年增41%。

此外，資訊通信產品訂單金額高達135.7億美元，為歷年同月新高，但因僅年增4.2%，也讓5月外銷訂單年增率不如預期；經濟部原預估5月訂單增速能達四成。統計處長黃于玲解釋，4、5月屬於手機 新舊款交接期，筆電則因缺料造成廠商訂單遞延，以及主打遠距辦公、教學的高單價產品銷量不如預期，反而降低訂單數量；但手機及筆電訂單數量仍呈現增長，推測需求尚未飽和。

相較於的科技貨品表現不一，傳統貨品一致向好。基本金屬製品因主要國家陸續擴大基礎建設，加上原料價格攀高，6月訂單金額為32.1億美元，年增95.3%，為37年來、外銷訂單有紀錄以來最大漲幅；機械產品因各國對生產機械、自動化設備及工具機需求殷切，年增五成五；塑橡膠製品及化學品分別年增80.7%及64.1%，皆為逾11年以來最大漲幅。

展望未來，隨著各國施打疫苗及經濟復甦，5G、高效能運算、車用電子及傳統貨品終端需求仍強勁，6月外銷訂單持續看好。據廠商6月接單看法調查，按接單金額計算的動向指數則為55.3，顯示廠商預期6月外銷訂單金額較5月增加。