我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

台灣5月外銷訂單「連15紅」 年增34%

記者鍾泓良／綜合報導
台灣經濟部統計處昨日公布5月外銷訂單金額達522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%。（本報系資料庫）
台灣經濟部統計處昨日公布5月外銷訂單金額達522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%。（本報系資料庫）

台灣今年5月中旬因本土疫情爆發，防疫進入三級警戒，卻無損外銷訂單表現。台灣經濟部統計處21日公布5月外銷訂單金額高達522.9億美元，為歷年同月新高，年增34.5%，是連續15個月的正成長。統計處更預測，今年6月、第2季及2021年上半年外銷訂單表現都有望拿下「史上最強」。

經濟部統計處預測，6月外銷訂單金額約525億至540億美元；第2季預估金額為1597億至1612億美元，均可望創下歷年同期新高。預估2021年上半年外銷訂單合計可達3087億至3102億美元，也有機會創下同期新高，並接連去年下半年的氣勢，半年期外銷訂單第二次突破3000億美元大關。

分析訂單貨品別，電子產品因5G、高效能運算等新興科技應用續增、車用電子需求熱絡，訂單金額為158.1億美元，年增約四成，為連續16個月雙位數成長；光學器材因筆電、平板、電視及顯示器等面板需求仍強，接單25.8億美元，年增41%。

此外，資訊通信產品訂單金額高達135.7億美元，為歷年同月新高，但因僅年增4.2%，也讓5月外銷訂單年增率不如預期；經濟部原預估5月訂單增速能達四成。統計處長黃于玲解釋，4、5月屬於手機新舊款交接期，筆電則因缺料造成廠商訂單遞延，以及主打遠距辦公、教學的高單價產品銷量不如預期，反而降低訂單數量；但手機及筆電訂單數量仍呈現增長，推測需求尚未飽和。

相較於的科技貨品表現不一，傳統貨品一致向好。基本金屬製品因主要國家陸續擴大基礎建設，加上原料價格攀高，6月訂單金額為32.1億美元，年增95.3%，為37年來、外銷訂單有紀錄以來最大漲幅；機械產品因各國對生產機械、自動化設備及工具機需求殷切，年增五成五；塑橡膠製品及化學品分別年增80.7%及64.1%，皆為逾11年以來最大漲幅。

展望未來，隨著各國施打疫苗及經濟復甦，5G、高效能運算、車用電子及傳統貨品終端需求仍強勁，6月外銷訂單持續看好。據廠商6月接單看法調查，按接單金額計算的動向指數則為55.3，顯示廠商預期6月外銷訂單金額較5月增加。

台灣 手機 5G

上一則

除亞馬遜 專家看好eBay適合投資

下一則

股指跌深反彈 道指大漲586點

延伸閱讀

金融市場面臨夏季大震盪

金融市場面臨夏季大震盪
加州領先復甦 5月增10萬4500個職位

加州領先復甦 5月增10萬4500個職位
逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚
加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

加州5月份增10萬4500職位 失業率降至7.9%

熱門新聞

台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光