防疫宅家工作 台NB平板缺貨 鴻海、仁寶、廣達大贏家

台灣 新冠肺炎疫情 肆虐，全台停課之際，民眾也因防疫多數在家工作，帶動筆電、平板電腦大缺貨，蘋果 官網顯示，iPad最長要等一個月才能拿到貨；通路業者直言，近期平板需求暴增三倍，筆電也是倍數成長，已經到了「沒貨可賣」的地步。

法人看好，這波平板、筆電大缺貨，市場大舉追單，組裝廠鴻海、仁寶、廣達等將是大贏家，品牌廠宏碁、華碩等也跟著吃香喝辣。

去年新冠肺炎席捲全球，各國停工停課頻傳，推升全球筆電與平板需求暴增，台灣則呈現穩定成長，但今年5月中旬以來，台灣新冠肺炎疫情大爆發，教育部宣布高中職以下全部在家上學，大學也自主在家上學，一個孩子要一台，兩個小孩要兩台，大人上班一定要筆電，小孩上課使用平板電腦最方便。

業者觀察，現階段售價1萬元台幣（約356美元）左右、10吋以上的平板最搶手，幾乎在政府宣布停課的同時，實體通路、網路門市、電商等通路就全部銷售一空。

現在台灣蘋果官網訂購10.2吋、售價1萬500元台幣的iPad 2020，訂購後須等上一個月才到貨；新款iPad Pro單價較高，但到貨量少，現在訂購也要一周後才會到貨。momo購物網中，1萬元以內，10吋以上平板電腦也多數呈現缺貨狀況。

通路業者指出，按照市調機構調查，去年平板電腦銷售量年增率僅3.1%，但自從疫情增溫，5月下旬以來平板需求成長三倍，筆電也有倍數成長。

通訊通路業者表示，全球筆電及平板電腦的供需都很緊張，加上亞洲疫情持續蔓延，亞洲筆電與平板供給都相當緊俏。尤其台灣疫情增溫帶動需求暴增，現在庫存幾乎都已經賣光光，宏碁、華碩筆電庫存不到三天。

電信業者指出，今年4、5月蘋果的萬元iPad就有缺貨狀況，因為蘋果優先供貨給其他市場，但台灣疫情增溫後，平板iPad供貨就有明顯成長。

業者透露，居家上學，萬元左右的平板電腦最適合，蘋果入門iPad及三星平板需求都很旺，整體平板需求成長率高達二到三倍，6月供給可望逐步到位，預估銷售量可望有兩倍成長。