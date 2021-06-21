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鞍鋼上半年業績好威 淨利估增八倍

記者李仲維／綜合報導

鞍鋼股份18日晚間披露業績預告，今年上半年淨利預計比去年同期大增逾八倍，上市鋼企上半年業績大都巨幅預增。就個股來看，今年來股價漲幅最大的鋼鐵股是太鋼不鏽，截至18日的漲幅高達91.4%。

鞍鋼股份業績預告顯示，今年上半年淨利預計約人民幣48億元（約6.2億美元），比去年同期增加860%。鞍鋼股份表示，今年上半年公司抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，生產經營指標持續提升，淨利比去年同期大幅增長。

近期鋼鐵行業景氣度持續提升，鋼鐵股也在6月初迎來久違的大漲，截至18日收盤，同花順鋼鐵類股上漲0.31%，其中撫順特鋼、八一鋼鐵漲逾5%。

從業績層面來看，Wind數據顯示，截至18日，鋼鐵行業已有八家公司發布上半年業績預告，預增的有七家。數據還顯示，鋼鐵指數今年以來大漲18.9%，位居28個一級行業第一名，大幅領先滬深兩市主要指數。

就個股來看，今年以來漲幅最大的鋼鐵股是太鋼不鏽，截至18日的漲幅高達91.4%；其次是重慶鋼鐵和八一鋼鐵，漲幅分別為71.6%和68.2%。

中國海關總署的數據顯示，5月中國出口鋼材527.1萬噸，比4月下降33.9%；均價為每噸1141.5美元，比4月增長23%。蘭格鋼鐵網研究中心主任王國清認為，出口下降與出口退稅取消及市場大幅波動下，報價頻率快、變化大，導致海外買家觀望心態較強有關。

華菱鋼鐵認為，在壓減粗鋼產量之下，中國國內外下游需求依然旺盛，對鋼價形成支撐。歐美市場在貨幣寬鬆和刺激消費政策下，下游需求和製造業生產恢復快於鋼鐵產能恢復，導致熱卷等鋼材產品供應與需求之間產生短暫失衡，鋼材價格大幅升高。

國泰君安認為，鋼材需求將維持旺盛，庫存持續去化，鋼材價格將保持高點震盪。在全球經濟復甦的背景下，鋼鐵行業將保持長周期景氣。

華安證券指出，受政策面和消息面利多推動，上周鋼材市場全面反彈。鋼材利潤修復帶動產量齊升，鋼材去庫存進程再次開啟。製造業需求復甦加上碳達峰、碳中和背景，鋼鐵行業盈利邏輯得以重構，鋼企在周期輪動中進一步受益。

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