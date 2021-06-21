搶華為丟失市占 小米狂開7000店

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（取材自百家號）

為要搶下華為 丟失的市占，直闖OV（OPPO、vivo）腹地，過去半年多時間裡，小米 集團在線下狂開7000多家門市，平均一天300家。小米還摸索出一套線下擴張方法，讓商家不需要壓貨（積壓庫存），激勵商家開出更多的店，形成緊密的綁定關係。

36氪報導，密集開店，競爭也隨之而來；一名成都的合作方表示，他原先規畫開設20個門市，但發現在同一個商圈裡出現多個合作方開店，最誇張的是在一條幾百公尺的街道上，街頭、中、尾塞了三家以上的小米之家，「門市過密，影響了一部分門市銷量，權衡之下，他把開店數調到15家。」

去年底，小米集團副總裁盧偉冰振臂高呼，表示要讓「每個縣都有小米之家」、開一萬家線下門市，這目標還沒完成，小米還要更進一步。在不久前的紅米Note 10發布會上，盧偉冰又追加下一個目標，「在鄉鎮市場再開夠一萬家授權店，而且更下沉，直接闖進OV腹地。」

小米一直沒有放棄擴張線下的野心，關鍵在於手機 的利潤太薄，很難像OV、華為一樣，給層層的線下通路商預留足夠大利潤空間。

小米去年做出調整，商家需要幫小米支付開店的房租和人員費用，小米則從專賣店合作方手中收回貨權。

小米收回貨權，線下的小米專賣店商家沒有進貨的資金壓力和庫存壓力，可以把錢砸在開更多新店上。

不過，新模式並不代表商家們就能夠放鬆，小米對線下門市賣貨的速度要求更快，對於商家來說，貨品的周轉愈快，資金的回報周期才會愈快。

一名小米內部人士表示，小米給出的周轉期限是，每次進一批手機賣七天，其他的（產品）保持14天的庫存就夠了，久了會被監督庫存。

在這種高速運轉模式下，小米和合作夥伴們形成一種強綁定的關係，商家要賺錢，要在短時間內幫小米盡可能賣多一點貨。