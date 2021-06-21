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A股上半年IPO家數達226家 創新高

記者李仲維／綜合報導
全球證券交易所的新股IPO排行榜中，香港和上海證券交易所將分別位居第三和第四。（本報資料照片）
全球證券交易所的新股IPO排行榜中，香港和上海證券交易所將分別位居第三和第四。（本報資料照片）

德勤發布的最新報告預計，到今年6月底時，在全球證券交易所的新股IPO排行榜中，香港和上海證券交易所將分別位居第三和第四。並預計今年A股將有510至600檔新股發行，融資額達人民幣4000至5100億元（約622.4至793.6億美元）。

報告指出，在A股IPO市場方面，今年上半年的新股上市發行數量和整體交易規模均為增長，新股發行數量居歷史同期第一。數據顯示，截至18日，新股發行上市數量為226家，較2020年1至6月的119家新股發行，增速明顯。分行業來看，A股製造行業的融資金額遙遙領先，能源與資源行業位居第二，消費行業位居第三。

6/20見報的經濟/8版/表參
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全球前十大新股融資額較去年同期增長32%，其中半數來自香港和中國，而去年上半年僅有三家。

快手科技以港幣483億元（約62.4億美元）的融資額，問鼎全球新股融資額之首，此外，全球新股融資額前十中的中資企業，還包括三峽能源、京東物流、百度集團、嗶哩嗶哩等。

德勤預計，今年上半年有244檔新股，募集資金為人民幣2079億元（約323.5億美元），新股數量年增達109%，融資總額年增51%。

德勤中國全國A股市場華東區合夥人趙海舟表示，今年上半年A股四個市場板塊的IPO活動均較去年同期表現更為活躍，主要是新證券法實施、創業板註冊制改革帶來的成果。

展望下半年，報告預計，A股市場的IPO表現或將進一步平均，大部分新股將會來自科創板和創業板。預計今年A股將有510至600檔新股發行，融資額達人民幣4000至5100億元。

在港股方面，德勤指出，儘管香港新股市場在今年第2季放緩，但是預期很多新經濟公司將會加快推上市計畫。此外，中概股回港第二次上市的熱潮仍將延續。預計今年香港新股市場將有120至130檔新股上市，融資額或超過港幣4000億元（約517.2億美元）。

對於A股IPO發行是否有所收緊的問題，趙海舟認為，近一段時間，各個板塊的IPO發行節奏已經恢復到比較正常的水準。因此目前A股的IPO其實是常態化的正常節奏，沒有出現明顯的主觀收緊情況。

他表示，A股實施註冊制已有兩年多，經過科創板、創業板兩個板塊的試點，全市場推行註冊制的條件逐步具備。隨著全面實行註冊制的各項準備的推進，相信全市場註冊制的時代會很快到來。

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