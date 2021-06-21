無預警停業 台商宜芝多麵包店致歉

上海台商連鎖麵包店宜芝多傳出大規模停業。徐家匯地鐵站門市旁的商家指，宜芝多已多日未營業。 （中央社）

上海台商連鎖麵包店宜芝多傳出大規模停業後，20日透過微信 公眾號向消費者致歉。知情台商指出，宜芝多此前仍想到撐到最後一刻，這次停業可能是受罷工影響，應非惡性倒閉。

中國 媒體近日報導，多家位在上海地鐵站 出口的宜芝多門市關閉，且拖欠員工薪資，當地的市場監督管理局已介入調查。

20日是中國的父親節。宜芝多透過微信公眾號表示「這個父親節有些不同往常」，只能用父親節蛋糕的圖片傳達祝福，以及公司創辦人蔡秉融的深深歉意。

中央社報導，宜芝多位於徐家匯地鐵站的門市的店面玻璃門緊閉，但貨架上仍有未賣完的麵包，店內還有快堆到天花板的貨籃，似乎裝著剛進貨的商品。

門市旁的店家告訴記者，宜芝多已經多天沒有營業。而從門上貼著的消毒表格來看，6月15日應是門市最後的營業日。

一名知情但不願具名的台商表示，宜芝多本次停業，可能和拖欠薪資導致員工罷工有關。

據中國媒體報導，有民眾反映仍持有宜芝多的提貨券，擔心無法兌現。

這名知情人士則指出，宜芝多之前仍希望能「撐到最後」，這次停業應非惡性倒閉。

宜芝多是由來自台灣的烘焙師蔡秉融於1992年創立。2016年，宜芝多和上海申通地鐵集團合作，在地鐵站廣開門市。但2020年受疫情衝擊，宜芝多關閉了70家門市。