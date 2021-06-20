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疫情下勞動市場慘烈 社會新鮮人求職加倍艱辛

記者徐如宜、王慧瑛／高雄報導
高雄市青年局邀請「職涯大小室」創辦人Ina王怡婷，為社會新鮮人傳授遠距面試技巧。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局邀請「職涯大小室」創辦人Ina王怡婷，為社會新鮮人傳授遠距面試技巧。圖／高雄市青年局提供

每年6月有大批新人踏入職場，今年在疫情壓力下，社會新鮮人求職格外艱辛，台灣江姓應屆畢業生在一家頗具規模資訊公司實習，3月間疫情還沒升溫前，主管詢問她實習結束後是否有意願留任轉正職，眼看6月25日實習將結束，主管改暗示她，因大環境緊縮，想安排她留職停薪待職，公司想留人，又無力負擔人事成本，她不願被公司不確定性綁住，決定實習結束另外求職。

主修資訊科系的陳姓應屆畢業生說，暫時還找不到心儀的合適工作，決定先繼續進修考證照精進專業能力，也一邊充實語文能力。他說，疫情之下許多產業暫緩擴張計畫，徵人布局也改變，求職也面臨許多職場老鳥來搶飯碗，他同學們求職大多不太順利。

高雄市青年局長張以理說，根據人力銀行調查，今年因防疫考量，超過6成企業從實體面試改為線上面試，為降低視訊面試障礙，青年局近期開設線上課程，教授「視訊面試力」，包含必備軟硬體、儀態眼神、口語表達等，濃縮成10小時懶人包重要技巧，幫助社會新鮮人線上面試脫穎而出。

疫情或多或少影響今年大學畢業生求職路，大學對學生紓困補助也擴大範圍至畢業生。高雄大學關懷緊急紓困學生機制，應屆畢業生在7月31日前都可以提出申請；中山大學的「及時雨計畫」，也放寬應屆畢業生的申請時限到今年底。

國立高雄大學表示，為協助應屆畢業生就業，舉辦CPAS職涯輔導師資培訓，提供畢業生相關輔導諮詢；引進台灣就業通的公部門資源，方便有需求畢業生上線求職，多道把關、降低求職詐騙風險。

高雄大學近期配合防疫，向廠商爭取線上面談，例如與華邦電子合作6月初安排學生視訊媒合。若畢業生還想充實再踏入職場，也鼓勵考慮加入「產業新尖兵計畫」，可選擇包括國際行銷、智慧數位金融、沉浸式遊戲、國際人工智慧產業等多達7個培訓班，課程免費，期間可領取每月8千元學習獎勵金，並有就業輔導媒合。

高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶說，受到疫情影響，青年就業會有些延緩現象，除景氣之外，有些大學畢業生並無家庭經濟壓力，或是覺得疫期中一動不如一靜，延長了自我探索時間。若一直沒有進入就業市場，就無法累積工作經驗值。經濟活動會影響求職行動，目前看起來，製造業勞動力需求仍在，餐飲業衝擊比較大，因疫情大型徵才活動完全停擺，轉而往線上就業平台。

就業 疫情 面試

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