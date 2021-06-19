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中國電動車產銷拚年增40% 到2025年占比將逾2成

記者蔡敏姿／綜合報導
中國新能源車市加速發展，加上雙碳目標的驅動，預計未來五年電動車產銷增速將保持在40%以上。圖為比亞迪電動車組裝廠。（歐新社）
中國新能源車市加速發展，加上雙碳目標的驅動，預計未來五年電動車產銷增速將保持在40%以上。圖為比亞迪電動車組裝廠。（歐新社）

中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒18日在中國汽車論壇上表示，中國新能源車市加速發展，加上雙碳目標的驅動，預計未來五年電動車產銷增速將保持在40%以上，到2025年新車占逾20%，或更高水平。

路透報導，前工信部部長苗圩在同一場合提到，基於美國打壓中國高科技企業的前車之鑑，要做好基礎研究和前瞻性研究，及早謀劃自主可控晶片和作業系統。

苗圩說，「我國汽車產業需要擁有自己的統一作業系統；在晶片『荒』危機後，我國汽車產業需要建立自主可控的車規級晶片產業體系。」

報導援引全球第三大電子代工廠商偉創力指出，全球晶片短缺局面將至少再持續一年。晶片短缺擾亂了汽車業，並威脅到消費科技產品的供應。

偉創力的這個預測是對晶片短缺危機最為悲觀的預測之一。晶片危機正在迫使汽車和消費電子公司重新審視他們的全球供應鏈。

苗圩表示，中國應建立一套統一、開源、開放的汽車操作系統，形成產業生態，並盡快謀劃自主可控的晶片和操作系統。中國需發展自己的汽車半導體、積體電路世界級先進企業，同時基於5G技術，推動車路網雲的合作發展。

澎湃新聞報導，除電動化格局加速形成外，付炳鋒認為，在大輛汽車工業進入新時代下，汽車產業鏈創新體系加速構建，將為海內外零部件企業帶來新的發展機遇，更給科技創新型企業帶來無限的發展空間。

付炳鋒表示，未來15年在「雙循環」新發展格局下，汽車工業不斷向電動化、網聯化、智慧化加速演變，這將是全球汽車企業跟時間賽跑的比賽。中國車企要立足主場，將品牌做大做強，並攜手海外夥伴加快融入全球汽車市場。

第一財經報導，目前中國新能源汽車保有量已經占全球新能源汽車總量的一半以上，但新能源汽車的自主品牌不夠強。

付炳鋒預計，未來五至八年，中國將有大量國四（指排放標準）及以下的在用車輛面臨汰換，為電動車市場帶來巨大空間。

他表示，車市將有四大改變：一是能源使用結構將產生改變，綠色能源利用率大大提高；二是電池、電機等新材料供給將達到新的平衡；三是充換電基礎設施布局顯著擴大；四是新能源汽車相關配套政策、法規、標準體系將更加完善、更加健全。

汽車 中國 晶片

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