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百度發布共享無人車 3年造千輛 成本是自駕車三分之一

記者林汪靜／綜合報導
百度Apollo與極狐汽車17日共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署未來三年落地1000台共享無人車的協議。（取材自自媒體）
百度Apollo與極狐汽車17日共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署未來三年落地1000台共享無人車的協議。（取材自自媒體）

中國百度Apollo與北汽旗下的極狐汽車17日共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，雙方同時還簽署未來三年落地1000輛共享無人車的協議，雖然定價並未公布，但兩家公司表示，新車的整體成本約人民幣48萬（約7.5萬美元），僅為自動駕駛車型平均成本的三分之一。

華爾街見聞報導，百度Apollo與極狐汽車17日在北京舉行發布會，共同發布新一代共享無人車Apollo Moon，會上兩家公司雖未公布新車對外定價，但百度副總裁、自動駕駛技術部總經理王雲鵬表示，由於技術成熟，以及可批量化生產的能力，Apollo Moon的整體成本約人民幣48萬元，僅為L4級自動駕駛車型平均成本的三分之一。

王雲鵬還表示，在低成本基礎上，Apollo Moon已進入網約車營運成本區間，可改變出行格局。

此外，百度與極狐雙方還簽署戰略合作協議，預計在未來三年落地1000輛共享無人車。而外媒引述百度方面報導，Apollo Moon的車隊規模將在2023年達到3000輛，所覆蓋的乘客將達到300萬人。

有分析師表示，百度在過去幾年對自動駕駛汽車的探索將成為未來的增長來源，因為該公司正在嘗試讓收入來源不單純依靠廣告一項。之前百度開發了名為Apollo的自動駕駛軟硬體系統，並嘗試把它賣給汽車廠商，如果自動駕駛網約車成功商業化，這將為百度帶來另一塊收入來源。

但百度在自動駕駛方面也將面臨業內挑戰，百度希望透過與極狐的合作，將自動駕駛網約車帶入測試階段，並公開推出服務，但這也將使其與正申請美股上市的滴滴正面交鋒，因為滴滴也在開發自動駕駛網約車。

不過，百度的技術優勢將對滴滴手中的流量入口造成毀滅性的影響。根據廣證恒生團隊之前發布的2019年自動駕駛行業排名，各項指標中，百度綜合成績達到3.6分，名列第一；第二名是谷歌（Google）旗下的Waymo，而滴滴及騰訊都排在非常靠後的位置。

百度 汽車 網約車

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