新iPad Pro解密 台鏈大贏家 台製零件比重升至18.5%

蘋果新款iPad Pro。（歐新社）

外電公布蘋果 5月開賣的新款12.9吋iPad Pro拆解報告，成本總金額較舊款機種大增逾三成，且台灣 製零件比重也從舊款機種的1.7%，大幅揚升至18.5%，擠下美國，成為第二大供應來源國，隨著新iPad Pro成本大幅提升，意味零組件單價同步上揚，且台廠份額擴大，有助鴻海、台積電 、GIS-KY、富采投控等協力廠營運。

日經新聞委託調查公司Fomalhaut Techno Solutions拆解蘋果5月開賣的12.9吋iPad Pro，估算出新iPad零組件成本價為510美元，較舊款機種揚升逾三成。

若從零組件廠商國家別區分，南韓廠商供應的零組件比重仍為最高，占總成本比重達38.6%，但較前一代的44%下滑。台灣廠商供貨比重則大幅提升，從上一代的1.7%，提升到新機的18.5%，列居第二；主要原因之一，就是富采提供LED背光產品。該零組件成本約達90美元，約占整體成本近兩成。

相較上一代機種，新機美商供貨比重雖有提升2%，但占零組件總比重仍從第二名滑落到第三名，比重達16.8%，值得一提的是，新iPad Pro搭載蘋果自行研發的M1晶片被歸類為美國零件，但其實是由台積電代工製造。

紅色供應鏈方面，相比上一代機種，中國大陸供應商比重由6%提升到7.5%，位居第四名。至於日本零組件供貨則大幅萎縮，從8.9%降至2.8%，位居第五名。

值得一提的是，此次調查分項當中，中國大陸零組件供應商包含環旭電子的WiFi SiP模組、及新能源（ATL）的鋰電池等，但其實環旭電子為台灣日月光集團旗下企業。

法人指出，從該份拆解報告來看，除了顯示台廠在高階iPad供貨比重提升外，新機成本總價大增，意味零件單價提高，對相關供應鏈營運帶來正面幫助。

iPad Pro供應鏈包含晶圓代工廠台積電、半導體封測龍頭日月光，打件廠為台表科、PCB背板廠為臻鼎、Mini LED晶片供應商是富采、惠特負責Mini LED檢測分選、聯詠提供驅動IC、光源模組則由瑞儀供貨、鴻海負責最終代工組裝。

蘋果在今年春季新品發表會時，主打12.9吋iPad Pro搭載Mini LED技術，採用10,384顆Mini LED，並搭配2,596區分區控制，可呈現高對比與高色彩飽和度的Liquid Retina XDR顯示器。