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Fed轉偏鷹派 中國央行擔心人民幣急貶

編譯任中原／綜合外電
中國人民銀行（中國央行）最近一直在設法抑制人民幣升勢，但現在又因為美國利率看升，而要回過頭來因應人民幣可能急貶的問題。路透
中國人民銀行（中國央行）最近一直在設法抑制人民幣升勢，但現在又因為美國利率看升，而要回過頭來因應人民幣可能急貶的問題。路透

中國人民銀行（中國央行）最近一直在設法抑制人民幣升勢，但現在又因為美國利率看升，而要回過頭來因應人民幣可能急貶的問題。

由於美國聯準會（Fed）16日會議的結果，顯示Fed有可能比原先預期的時間更早開始緊縮，這顯然有利於美元匯率走升。由人民銀行贊助的的一項論壇，也發表聲明要求企業界應對匯率動盪採取避險操作。

5月人民幣對美元及一籃貨幣匯率曾升到多年來的高點，而人民銀為抑制升勢，曾將每日的參考匯率設定在市場預期的水準之下，並提高投資人做多人民幣的成本。但人民幣匯率仍接近2018年來高點，且今年已累積升值1.5%，成為最強勢的亞洲貨幣之一。

但Fed會議結果公布之後，17日上海匯市人民幣對美元匯率隨即重挫0.5%，報1美元兌6.4292人民幣，是今年3月8日最大單日貶幅。

分析師指出，Fed最終必然將會「退場」，因此人民銀行與投資人自然會擔心人民幣可能回貶。短期內由於市場可能會對原先的過度反應做出修正，帶動人民幣回升，但投資人仍會賭Fed將趨緊，因而傷害市場對人民幣的信心；預料下半年一旦有任何Fed趨向「鷹派」的消息，都將帶動人民幣走貶。

人民銀行對於人民幣匯率動盪一向留意，無論是急升還是急貶，目的是維持金融市場穩定以避免風險。如果人民幣急貶，將導致資金外流，傷害人民幣全球化的目標。

匯率 投資 美國

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