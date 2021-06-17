中國再出手壓抑大宗商品價格 期貨行情應聲倒地

中國國家糧食和物資儲備局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等儲存商品。（取材自中新網）

中國 官方再度出手抑制大宗商品價格，中國國家糧食和物資儲備局（簡稱國儲局）16日宣布，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等。

受此消息影響，中國商品期貨16日多數下跌，有色金屬領跌，滬鎳主力合約重挫3.7%，滬銅下跌2.6%，熱卷、螺紋鋼等跌近3%。

證券 時報報導，依照中國國務院 常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，中國國家糧食和物資儲備局表示，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等儲備，投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價。

深圳商報報導，有消息稱，此次拋儲對象為下游終端企業，且各品種接貨量存在最低要求標準，投放時間為每個月月底，持續至今年底。

受消息影響，中國期貨商品滬鋁、棕櫚等跌超過1%；股市方面，有色金屬板塊領跌，華友鈷業跌停，雲鋁股份、天山鋁業重挫8%。

從今年3月開始，市場上就一直有關於國儲局拋儲的傳聞。這也意味中國對大宗商品的價格不再停留於口頭警示，調控重拳開始打出。

方正中期期貨分析師曾俊暉表示，在拋儲消息開始在市場上發酵時價格有所承壓，但是在拋儲落地後基本回歸原來的走勢，中國國儲拋售更多的影響的是市場預期，在預期結束後對於銅價的影響或較為有限，因為不可能無限制的拋售。