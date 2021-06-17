鴻海深耕匈牙利 砸1430萬歐元投資雲端運算

外電報導，鴻海 集團旗下Cloud Network Technology（CNT）打算斥資1430萬歐元（約1715.4萬美元），投資 匈牙利雲端 運算，並加碼擴大科馬羅姆廠產能，展現鴻海集團積極拓展歐洲雲端資料中心及5G網通設備版圖的企圖心。

鴻海雲端伺服器最大客戶為全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS，去年也開始擴大供貨給微軟Azure，由於CSP下半年將擴大增建資料中心，可望帶動鴻海雲端伺服器出貨量成長。

市調機構 Canalys 統計，今年第1季全球雲端基礎設施服務支出成長 35%，達到418億美元。其中，亞馬遜 AWS是領先的雲端服務供應商，2021年第1季市占率達32% ，穩居龍頭寶座。

匈牙利媒體Daily News Hungary引述匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托談話，報導鴻海集團旗下CNT計畫在匈牙利投資1430萬歐元（包含客戶、供應鏈夥伴與政府補貼），擴大鴻海集團原有位於科馬羅姆的廠區，投資雲端運算應用。

西亞爾托於個人臉書貼文，表示匈牙利經濟是歐洲第一個重啟的，鴻海集團在匈牙利廠區的表現就是最好的例子之一，即使在最困難的時期，鴻海集團也能順利營運，為科馬羅姆提供600個工作機會。鴻海集團在匈牙利超過九成的員工都已接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

據了解，鴻海匈牙利廠數位投資案是在2020年底決定，主要是為了因應當地訂單增加，擴充科馬羅姆廠區的倉庫。同時，數位轉型也是鴻海集團近年發展的方向之一，全球各地生產基地都陸續轉型智慧製造。

鴻海集團在東歐的布局，根據年報資料，匈牙利廠區設立於2003年，位於科馬羅姆，主要生產桌上型電腦、伺服器等。