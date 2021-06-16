台科技供應鏈 美列國安危險性風險

中美雙方科技角力逐漸升溫，美國白宮發布供應鏈報告，將台灣、日本、南韓及中國一起列入美國國安的「危險風險」。圖為台灣科技大廠龍頭台積電。（本報資料照片）

美國 在日前發布的一份報告中，將台灣 、日本和南韓的科技供應商與中國大陸共同列為國家安全的「危險性風險」，凸突顯華府強化供應鏈自主的渴望。分析師和產業領袖表示，這項報告是對亞洲的供應商示警，亞洲的業者應該準備改變其長期策略。

日經新聞昨天報導，在這份6月8日發布250頁的報告中，美國官員完整說明了該國在四個關鍵領域的供應鏈脆弱性：半導體、電池技術、製藥和礦產。透露了華府對於依賴台灣等地供應商的擔憂。儘管台灣在政治和經濟方面與美國友好，但由於與北京的敵對關係，被認為具脆弱性。

一名台灣晶片 業的主管說：「（報告）也顯示出對台灣等亞洲盟友諸多疑慮，並將它們標示為美國的重要弱點。這是我們在川普時代所未見的，……意味著亞洲所有的晶片公司可能需要重新思考未來的商業策略。」

日經指出，台灣在白宮的這份報告中被提及超過80次，日本也一樣，但「中國大陸」或「中國人」則出現了500多次。若以營收計算，台灣的半導體業號稱全球第二大，僅次美。

華府特別擔心的是北京和台北之間的關係。中國大陸認為台灣是該國的一個省分，不排除以武力接管的可能性。美國的報告說，這兩個經濟體的公司擁有世界上許多半導體設施，這項事實使全球晶片供應鏈面臨地緣政治行動帶來的「巨大風險」。報告並表示，「即使是一個小衝突或禁運，也可能立即嚴重干擾美國，並對美國供應鏈的彈性產生長期影響」。

至於日本，華府的擔憂包括重要的晶片製造材料，因為日本供應了世界上90%的光阻劑，這是一種用於晶圓上蝕刻圖案的光敏感材料。日本還在矽晶圓市場掌控很大的市占率，矽晶圓是製作積體電路的主要材料。此外，拜三星電子和ＳＫ海力士所賜，南韓的記憶體晶片在全球居於領先。

舊金山Bain&Co專精科技、製造和半導體的合夥人Peter Hanbury表示，半導體產業集中在東亞，帶來了威脅國家安全和獲取關鍵技術的風險。這種集中會製造一些關鍵的控制點，各國可利用這些控制點以地緣政治風險的形式對付其他國家。